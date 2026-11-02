Gómez asegura que aumentarán las plantillas ante la implantación de las 35 horas en enero: "Que a nadie le quepa duda"

Archivo - El conseller de Sanidad, Marciano Gómez, en imagen de archivo - Rober Solsona - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA 2 Nov. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Sanidad, Marciano Gómez, ha asegurado que su departamento aumentará las plantillas ante la nueva jornada laboral de 35 horas semanales que entrará vigor el 1 de enero: "Que a nadie le quepa duda".

Marciano Gómez se ha pronunciado así, en declaraciones a los medios de comunicación, momentos antes de participar en la campaña de vacunación contra la gripe y covid en el Centro de Salud Serrería I de València, al ser preguntado por las "dudas" mostradas por diferentes sindicatos sobre el hecho de que haya personal suficiente para cuando se reduzca la jornada laboral.

El conseller ha respondido: "La Conselleria, y lo digo alto y claro, va a aumentar las plantillas. Lo repito, la Conselleria va a aumentar las plantillas".

"Que no le quepa a nadie la menor duda --ha agregado--. La Conselleria va a aumentar las plantillas en base a los estudios que estamos haciendo y que estamos planificando de ajustar la actividad a las plantillas con esta nueva jornada laboral".

Preguntado por cuánto será ese incremento, ha dicho: "Lo estamos estudiando", y ha añadido: "La semana pasada mandamos instrucciones para que se vayan haciendo las plantillas. Es un compromiso de la Generalitat que, por supuesto, vamos a cumplir, como todo lo que decimos".

Gómez ha indicado que le parece "sorprendente" que "alguien pueda pensar que se van a reducir las jornadas sin aumentar las plantillas. Es más que obvio. Pero no solamente por los trabajadores, sino por los propios ciudadanos", ha enfatizado.

"Nuestra obligación --ha continuado-- es tratar al ciudadano con criterios de calidad. Y esto es lo que vamos a seguir haciendo, mejorando las condiciones laborales de los trabajadores".

El conseller, preguntado por si el aumento se verá ya desde el día 1 de enero, ha afirmado que lo están trabajando para que sea ese día, concretamente el 7 de enero, "porque hay el periodo de Navidad".

"Empezaremos porque los pacientes acuden cuando están enfermos. Las enfermedades no saben de fechas y nosotros tenemos que adecuar las plantillas en turnos rodados, en turnos ordinarios de mañanas, en atención continuada, en base a la nueva jornada laboral que estamos haciendo", ha concluido.