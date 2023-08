Gómez: "Como médico digo que fumar no es bueno, pero eso no significa que tengamos que restringir ninguna libertad"

VALÈNCIA, 9 Ago. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Sanidad, Marciano Gómez, ha señalado este miércoles que como médico que es recalca que "fumar no es bueno, pero eso no significa que tengamos que restringir ningún tipo de libertad y que tengamos que estar viviendo en un tipo de anormalidad con respecto al resto de comunidades".

Gómez, en una entrevista en À Punt recogida por Europa Press, se ha referido así a las críticas de sociedades científicas --la última de ellas ayer de la Sociedad Española de Epidemiología --

por la decisión del Consell de levantar la prohibición de fumar en las terrazas.

Al respecto, ha expuesto que, como médico, es "entiende" estas críticas porque "el tabaco no es bueno". Sin embargo, ha señalado que la Comunitat Valenciana "no puede estar viviendo en un tipo de anormalidad con respecto al resto de comunidades" por no cumplir la orden del 4 de julio del 2023 del Ministerio de Sanidad que eliminaba las restricciones por la covid.

Con todo, ha apuntado que si hay un acuerdo unánime entre Ministerio y todas las comunidades para vetar fumar en las terrazas él "sí estaría por la labor". "Creo que fumar perjudica la salud, pero lo que no puedo hacer es impedir la normalidad e impedir la libertad en las terrazas de un restaurante", ha apostillado.