Gómez subraya que las obras del centro de salud de Catarroja "avanzan a una velocidad rápida y adecuada"

Archivo - El conseller de Sanidad, Marciano Gómez, en una imagen de archivo en Les Corts - JOSÉ CUÉLLAR/CORTS VALENCIANES - Archivo

VALÈNCIA, 22 Ene. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Sanidad, Marciano Gómez, ha afirmado que las obras de rehabilitación y reforma del centro de salud de Catarroja (Valencia) "avanzan a una velocidad rápida y adecuada", con el objetivo de que "antes de que se acabe el verano" se pueda utilizar "al cien por cien".

Así lo ha resaltado este jueves en declaraciones a los medios de comunicación en Beniparrell (Valencia), donde ha visitado el terreno donde se ubicará el nuevo consultorio auxiliar de este municipio, al ser preguntado por esas actuaciones en Catarroja.

"Era un centro de salud que ya se estaba ampliando cuando tuvimos el problema de la dana, nos paró un poco la velocidad de la rehabilitación", ha indicado Gómez, quien ha recordado que hace unos meses visitó el centro y pudo comprobar que "la velocidad es bastante adecuada".