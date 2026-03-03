Gonzalo (Enagás) descarta problemas de suministro en España por la crisis en Oriente Medio y el estrecho de Ormuz

VALÈNCIA, 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

El consejero delegado de Enagás, Arturo Gonzalo, ha descartado este martes que España pueda sufrir problemas de suministro de gas natural por la crisis en Oriente Medio ya que el país recibe de esa zona del mundo algo menos del 2 por ciento del gas natural que consume y porque, además, tiene un 58% de nivel de llenado en las reservas de almacenamientos subterráneos.

Por otra parte, si bien ha admitido que habrá un impacto y "tensiones" en los precios, ha querido resaltar que esta es una crisis "de mucha menor envergadura" que la que se produjo en el año 2022 tras el inicio de la guerra en Ucrania.

Así lo ha indicado a los medios este martes en València, donde ha asistido al I Congreso Nacional del Sector Portuario, al ser preguntado por las posibles consecuencias para el país por la crisis en Oriente Medio y la interrupción de tráficos marítimos en el estrecho de Ormuz.

"Desde España podemos sentir la más absoluta tranquilidad en relación a la seguridad de suministro; España no va a tener ningún problema de suministro de gas natural, independientemente de cómo evolucione la situación en el Golfo Pérsico y en el estrecho de Ormuz", ha asegurado Gonzalo, que ha recalcado que el país recibe "muy poco gas" de Qatar, algo menos de un 2% en 2025, por lo que "estamos muy protegidos respecto a cómo evolucione una situación geopolítica como la que vivimos".

Así, ha incidido en que los principales suministradores de España proceden de otras zonas del mundo y, además, ha hecho hincapié en que el sistema de suministro está "muy diversificado" ya que el pasado año España importó gas de 16 países.

"Por tanto, no dependemos del gas del Golfo Pérsico y eso nos permite hacernos sentir tranquilos. Además, tenemos un nivel en nuestros almacenamientos subterráneos de gas muy alto de reservas: un 58% de nivel de llenado en nuestras reservas de almacenamientos subterráneos de gas".

Según Gonzalo, se trata de "una cifra muy alta", teniendo en cuenta además que ya es el final de la temporada de invierno. Como ejemplo, ha comparado la situación española con la media europea, donde el porcentaje de llenado de los almacenamientos subterráneos es del 30%. "España tiene prácticamente el doble de llenado en nuestros almacenamientos subterráneos y eso nos da una garantía, una seguridad de suministro adicional", ha insistido.

No obstante, ha admitido que se está viviendo "una situación compleja para el mercado global del gas natural", lo que traduce en "tensiones" en los precios. De hecho, desde la semana pasada hasta hoy se ha registrado un incremento de casi el 100% en el precio del gas.

"La semana pasada tuvimos precios en torno a los 30 euros por megavatio hora; hoy hemos llegado a tocar un máximo de 64 y a esta hora --media tarde-- el mercado está aproximadamente en 54-55 euros/megavatio. Si esta situación se produce, este impacto en los precios tendrá una consecuencia económica, pero también es una crisis de mucha menor envergadura que la que conocimos en el año 2022 tras el inicio de la guerra en Ucrania", ha detallado.

En el verano de 2022 se llegó a ver precios del gas --en el PTF que se utiliza como referencia en Europa-- de hasta 313 euros por megavatio/hora y el PVB, de referencia en España, llegó a alcanzar los 240 euros por megavatio/hora.

Por tanto, ha subrayado que actualmente "estamos viendo una tensión en los precios que es aproximadamente la cuarta o la quinta parte del impacto que vimos en el verano de 2022". Así, ha señalado que sí hay una "situación de tensión en los precios" pero "de mucha menor importancia" que en ocasiones anteriores.

RECHAZA ESPECULAR

Preguntado por si el precio puede subir aún más en caso de que la situación se alargue, ha señalado adelantar ese efecto de una posible continuidad de la crisis sería "especular", pero ha insistido en que lo que se ha podido constatar es "cómo desde los 30 euros por megavatio, en el día de ayer, el primer día en el que el mercado recogió el impacto de la crisis, vimos precios de en torno a los 45 euros por megavatio y hoy, después de un máximo de unos 64, hemos vuelto a caer hasta 55".

A su juicio, "parece que el mercado está serenándose, que se está poniendo de manifiesto que no hay escasez de suministro de gas en el mundo, en particular no hay ninguna escasez en Europa" y, sí, en cambio, "donde puede haber una mayor preocupación por la evolución de esta crisis es en Asia", dado que hacia esa zona se dirige el 90% de todo el gas que pasa por el estrecho de Ormuz y que exporta Qatar, "y solo un 10% se dirige a otras zonas del mundo, en particular a Europa".

Por tanto, aunque todavía no se puede adelantar la evolución de esta crisis, considera que el mercado "empieza a dar signos de una cierta estabilización" y "seguramente se tomará en cuenta que el suministro de gas que llega a Europa, y más aún a España de esa zona del mundo, es una parte muy pequeña de nuestro suministro".