Good Films Studios: "Ciudad de la Luz reúne las condiciones para ser uno de los grandes estudios de Europa"

Good Films Studios alaba las condiciones de Ciudad de la Luz - GOOD FILMS STUDIOS

ALICANTE, 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

Good Films Studios Spain, productora cinematográfica internacional de capital privado, ha establecido su sede en Ciudad de la Luz (Alicante) con el objetivo de construir una base de producción "sólida y a largo plazo" en la Comunitat Valenciana. Al frente de la compañía se encuentra Miriam Segal, productora británica con más de 40 años de experiencia en la industria audiovisual internacional y que considera que la instalación "reúne las condiciones para ser uno de los grandes estudios de Europa".

La compañía tiene previsto producir 20 largometrajes a lo largo de los próximos diez años, con presupuestos que oscilan entre los 12 y los 40 millones de dólares por producción, y que serían distribuidos en circuitos cinematográficos internacionales, según ha informado la firma en un comunicado.

Miriam Segal ha impulsado durante su carrera proyectos que han captado más de 130 millones de dólares de financiación. Entre sus trabajos más recientes destacan 'The Infiltrator' (Bryan Cranston, 2016), 'City of Lies' (Johnny Depp y Forest Whitaker, 2021) y 'Words of War' (Maxine Peake, con Sean Penn como productor ejecutivo, 2025).

"Ciudad de la Luz reúne las condiciones necesarias para convertirse en uno de los principales centros de producción audiovisual de Europa: infraestructuras, localizaciones, conectividad y capacidad de crecimiento. Nuestra intención es construir aquí una base de producción sólida y a largo plazo", ha apuntado Segal.

La compañía inició su actividad en Alicante en enero de 2026 con la preproducción de 'The People of the Book', adaptación de la novela homónima de Geraldine Brooks dirigida por Michael Haussman, con un presupuesto de 18 millones de euros. El rodaje arrancó en Ciudad de la Luz el pasado 2 de junio. A lo largo de este año y de 2027, le seguirán los trabajos para otras cinco producciones.

Good Films Studios Spain es una empresa privada e independiente que desarrolla su actividad en Ciudad de la Luz contratando los espacios y servicios necesarios para cada proyecto, en las mismas condiciones que el resto de producciones del complejo.

TEJIDO AUDIOVISUAL VALENCIANO

Uno de los objetivos centrales de Good Films Studios es contribuir al desarrollo de un tejido audiovisual estable en la Comunitat Valenciana. La compañía trabaja de forma regular con profesionales, empresas y proveedores locales, y busca atraer tanto a técnicos y creativos valencianos que actualmente desarrollan su carrera fuera de la región como a profesionales establecidos en Madrid, Barcelona u otras ciudades interesados en trabajar en el mundo del cine desde Alicante.

Con esa idea, la compañía está impulsando el Programa Junior, orientado a jóvenes profesionales valencianos, que ofrece formación práctica y experiencia directa en producciones independientes de gran escala con vocación de carrera a tiempo completo en el sector. Good Films considera la formación y la retención de talento local "un elemento clave" para garantizar el crecimiento sostenible de la industria audiovisual valenciana.