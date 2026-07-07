Good Films también rueda 'People of the book' en dos localizaciones "emblemáticas" de Alcoi (Alicante)

Rodaje de 'People of the book' en Alcoi - AYUNTAMIENTO DE ALCOI

ALICANTE, 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

Good Films Studios, productora cinematográfica internacional de capital privado que ha establecido su sede en la Ciudad de la Luz de Alicante para construir una base de producción "sólida y a largo plazo" en la Comunitat Valenciana, continúa con el rodaje de 'People of the book', que no solo se está gestando en platós, sino también en "dos localizaciones emblemáticas" del término municipal de Alcoi "que se ajustan a las necesidades visuales" de la producción.

Así, la primera de ellas se sitúa en la zona de los Jardines de Brutinel, en las inmediaciones de El Salt, donde la productora ha recreado ambientes históricos mediante un "complejo despliegue técnico" que incluye el uso de grúas articuladas de grandes dimensiones.

Por su parte, la segunda localización elegida corresponde a la zona de Tossals i Molins, concretamente en el edificio de la antigua fábrica Hermanos Gisbert, para aprovechar "la singularidad y el valor del patrimonio industrial alcoyano", según ha destacado el Ayuntamiento de Alcoi este martes en un comunicado.

El consistorio ha resaltado que la Alcoi Film Office "continúa impulsando" la proyección exterior de la ciudad como "plató cinematográfico profesionalizado". Así, la administración local, a través de su Concejalía de Turismo, ha autorizado la ocupación de espacios públicos para hacer posible esta filmación de ficción, "que propone un recorrido narrativo a través de diferentes épocas históricas" y que "requiere de una cuidada ambientación estética".

La concejala de Turismo, Lorena Zamorano, ha aseverado que Alcoi "ha demostrado que tiene la capacidad de atraer producciones de esta gran envergadura económica y artística", lo que "evidencia el potencial de la ciudad como dinamizadora de la industria audiovisual".

"Este tipo de proyectos posicionan nuestros espacios como atractivos generadores de riqueza y empleo en el sector servicios, al mismo tiempo que la labor de la oficina de rodajes abre las puertas a la proyección internacional de nuestro patrimonio", ha agregado.

Según Zamorano, "la actividad cinematográfica de primer nivel se traduce en un beneficio directo para la economía local, el tejido comercial y los profesionales del municipio que se integran en su día a día".

PREVISIÓN DE 20 PELÍCULAS EN DIEZ AÑOS

Good Films tiene previsto producir 20 largometrajes a lo largo de los próximos diez años, con presupuestos que oscilan entre los 12 y los 40 millones de dólares por producción, y que serían distribuidos en circuitos cinematográficos internacionales.

La compañía inició su actividad en Alicante en enero de 2026 con la preproducción de 'People of the book', adaptación de la novela homónima de Geraldine Brooks dirigida por Michael Haussman, con un presupuesto de 18 millones de euros. El rodaje arrancó en Ciudad de la Luz el pasado 2 de junio. A lo largo de este año y de 2027, le seguirán los trabajos para otras cinco producciones.