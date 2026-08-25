La Gossa Sorda anuncia su "último aquelarre" el 11 de octubre en Pego y promete un concierto "para no olvidar nunca"

La Gossa Sorda anuncia su "último aquelarre" el 11 de octubre en Pego (Alicante) - LA GOSSA SORDA

VALÈNCIA 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Gossa Sorda ha anunciado su 'Últim Aquelarre', que tendrá lugar el próximo 11 de octubre en la localidad alicantina de Pego, donde el conjunto musical se despedirá de su público tras la gira 'A Tornallom', que durante los últimos meses ha recorrido diferentes rincones de la Comunitat Valenciana, Cataluña, Mallorca y Andalucía, a falta de tocar todavía en Galicia y Bélgica.

Al finalizar la misma, el grupo habrá tocado ante más de 200.000 personas y dado voz a 40 colectivos sociales diferentes, según destaca el propio conjunto musical en un comunicado, en el que indica que ofrecerá más información "en las próximas fechas". "Queremos que sea una fecha que no olvidéis nunca", promete.

Sobre su despedida, explica que la idea "siempre fue volver para plantar la semilla" y por eso, "ahora que llega el final, toca la última fiesta, que queremos que sea muy especial". "Llevábamos mucho de tiempo cavilando y sufriendo para encontrar un lugar adecuado para nuestro espectáculo y que fuera en nuestro pueblo. Finalmente, lo hemos conseguido", celebra.

En este sentido, el grupo agradece a la empresa Asevi, que próximamente se implantará en Pego, por haber cedido "un espacio fabuloso" para poder hacer el último concierto. "Desde el primer momento han dado todas las facilidades. Ahora podemos dormir un poco más tranquilos por las noches", afirman.

También dan las gracias al Ayuntamiento de Pego por "colaborar en la logística de un acontecimiento de estas características" y solicita "la colaboración, la implicación y la comprensión de todo el pueblo". La venta de entradas en línea se abrirá el próximo 30 de agosto a las 12.00 horas.

El conjunto musical agrega que ha querido "asegurar que la gente de Pego podrá asistir a nuestro último concierto" y por eso ha guardado una parte de las entradas, que se venderán de forma física en la Casa de Cultura y en el Pabellón Ausiàs March de la localidad a partir del martes 1 de septiembre. Para comprar la entrada se tendrá que demostrar la residencia en Pego con el DNI y solo se podrán comprar cuatro entradas por persona.

Además, La Gossa Sorda adelanta que prepara para el próximo 9 d'Octubre un concierto para niños y niñas en otro espacio del pueblo y ofrecerá detalles "más adelante". "Queremos plantar la semilla de 'La Polseguera' y esa es la mejor manera de hacerlo", señala.

Precisamente fue el 9 d'Octubre del pasado año cuando el histórico grupo valenciano anunció su vuelta a los escenarios después de casi 10 años con varios conciertos este 2026 en el marco de la gira 'A Tornallom', con la que los de Pego han buscado "animar a la gente a que plante cara a las adversidades que vemos en nuestra sociedad".