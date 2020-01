Goteras, filtraciones y cortes de luz y teléfono, principales incidencias en la sanidad valenciana

Publicado 21/01/2020 16:46:13 CET

Los efectos de la borrasca 'Gloria' que afecta a la Comunitat Valenciana han provocado goteras, filtraciones de agua, alguna inundación, la caída de revestimientos y cortes de luz y teléfono en el sistema sanitario público valenciano.

La Conselleria de Sanidad ha informado sobre los daños ocasionados por el temporal en cada uno de los departamentos, que han obligado en algunos casos a requerir la actuación de una cuba, reubicar a profesionales y pacientes o retrasar atenciones domiciliarios hasta que mejoren los accesos a algunas de las poblaciones más afectadas.

En la provincia de València, en el departamento de salud del Hospital Clínico se han registrado goteras y entradas de agua en algunos centros. En el propio hospital ha habido filtraciones sin mayor repercusión.

Por su parte, en La Fe se ha inundado el parking norte y se ha necesitado una cuba, que ha retirado el agua. También se ha producido la caída de lamas entre las puertas de entrada de la zona norte debido al viento, ha habido fugas de agua que no han afectado a zonas ocupadas por pacientes y se ha desprendido una parte de la escayola del techo del hall del edificio de Administración, Dirección y Docencia, sin daños personales.

En el departamento del Arnau y Llíria el temporal ha inundado el almacén y ha habido goteras en bastantes puntos que no han interferido en el funcionamiento normal del centro. Esas goteras se han repetido en otros centros de salud. En el Rincón de Ademuz, el acceso a los consultorios de Vallanca y Casas Bajas era impracticable.

En Sagunto se han registrado goteras en el hospital y un árbol del jardín del entorno ha caído de madrugada sin ocasionar daños. Por su parte, en el departamento de Gandia seis personas han sido evacuadas de la residencia Solimar de Daimús por corte de suministro eléctrico y han sido remitidas al hospital, aunque no están para ingresar.

En el departamento del Peset las incidencias consisten en goteras en el Centro de Salud Padre Jofré que han inutilizado cuatro consultas, la inundación de una en el centro de salud de Russafa, mientras en los consultorios de El Perellonet y El Palmar no funcionan la línea telefónica ni los ordenadores. En el propio hospital ha habido alguna pequeña gotera, sin afectar a su normal funcionamiento.

En el Hospital General de Valencia ha habido incidencias por goteras, mientras en el departamento de Requena la situación ha sido de normalidad.

En el de La Ribera se ha desalojado una habitación por filtración de agua y el paciente ha sido reubicado. El consultorio auxiliar Oasis (zona básica de Cullera) no se ha abierto esta mañana al estar dentro de un parque urbano que el ayuntamiento ha cerrado, cierre que ha afectado a pacientes que han sido avisados para ofrecerles ser atendidos en el centro de salud de Cullera o posponer la consulta.

En cuanto al Hospital de Xàtiva, a primera hora de este lunes el acceso se ha complicado por las numerosas balsas de agua y el corte de dos pasos inferiores de entrada y salida de la ciudad, lo que ha provocado retrasos en la llegada de profesionales.

A primera hora el servicio de diálisis ha dado aviso sobre un paciente que tenía que acudir y estaba bloqueado por la nieve en Navalón (pedanía de Enguera). Con la ayuda de Protección Civil y una ambulancia ha llegado al centro hospitalario.

Además, un hombre atrapado a causa del agua en su coche en Vallada ha sido rescatado y trasladado al centro de salud de esta población, donde ha sido asistido por síntomas de hipotermia. Ante el estado de las carreteras se ha optado, por precaución, por retrasar las atenciones domiciliarias hasta que mejoren los accesos.

En Ontinyent se han cerrado dos quirófanos por una filtración de agua y se está atendiendo a los pacientes de diálisis que este lunes no pudieron ser dializados por los cortes de carretera por la nieve.

Siguen los problemas en algunos centros de salud por filtraciones de agua y algunos, como los de Llutxent y Benigànim no tienen servicio de teléfono, mientras el de Bocairent está sin calefacción, no tiene suministro eléctrico y funciona con el grupo electrógeno desde ayer.

La gran acumulación de agua ha provocado el corte de los accesos a Barxeta, lo que ha provocado la imposibilidad de abrir el consultorio al no poder llegar sus profesionales. También por esta misma causa el consultorio de Llocnou d'En Fenollet ha visto reducida su plantilla, aunque permanece abierto. El consultorio de Xàtiva La Seu está registrando fallos constantes de suministro eléctrico que afecta a las consultas y la red informática.

ALICANTE

En el departamento de la Marina Baixa el hospital ha recuperado la normalidad, mientras en el centro de salud de Foietes (Benidorm) están cerrados la segunda planta y el almacén por goteras. En el de Elda, el centro de salud de Novelda sigue sin calefacción. A excepción de los consultorios auxiliares de los municipios de Campo de Mirra y Beneixama (están cerrados por no poder acceder el personal médico al municipio), todos los centros de salud y consultorios auxiliares han reanudado su actividad habitual.

Por su parte, en el departamento de Alcoi el servicio de mantenimiento está realizando actuaciones en algunos centros por goteras y cortes de luz. Están cerrados los de Camí de Muro, Quatretondeta, Gorga, Benimassot y Fageca por dificultades

de acceso, mientras el resto funcionan con todo el personal adscrito y sin problemas.

En el General de Alicante se han producido algunas goteras puntuales y sin relevancia. En Atención Primaria se han registrado filtraciones puntuales que no han afectado tampoco a la asistencia. En el hospital de Elche se ha tenido que cerrar la cafetería de público porque está inundada, hay dos habitaciones cerradas, goteras sobre un box y filtraciones de agua.

Por su parte, en el departamento de Orihuela se ha suspendido la actividad de dos quirófanos por filtración de agua en una zona en la que todavía no se ha reparado la cubierta. El resto de actividad se

está realizando con normalidad. En Atención Primaria no ha habido incidencias.

En Sant Joan tan solo se han registrado algunas goteras en zonas comunes del hospital y algún centro de salud.

CASTELLÓN

En el departamento de La Plana el centro de salud de la Vall d'Uixó II ha asegurado la cornisa y no ha habido nuevos desprendimientos. Sí se han producido filtraciones de agua por la pared de la fachada, pero no se ha interrumpido la atención sanitaria. Se ha reforzado el personal de limpieza para achicar las

zonas más afectadas.

Por su parte, en el departamento de Vinaròs la atención sanitaria continúa pese a las incidencias. No obstante, algunos municipios del área se han quedado sin suministro eléctrico ni cobertura telefónica (Vallibona) y otros de la zona de Forcall están aislados por la nieve.

Dos pacientes han sido evacuados desde la Todolella y Morella con la ayuda de bomberos para acudir a diálisis a Vinaròs y también estos efectivos han acercado material sanitario desde el centro de salud de Forcall hasta el consultorio de Olocau.

En el departamento de Castellón no se han podido abrir los consultorios auxiliares de Xodos, Benassal y Vilar de Canes; se mantienen bloqueados, de guardia, los equipos sanitarios de Ares del Maestrat, Castellfort y Culla, y se han registrado cortes de luz intermitentes en Torreblanca. No hay suministro de agua en el de Benicàssim y el centro Fernando el Católico está funcionando con grupo electrógeno por caída de rayo en las proximidades.

En el Hospital General Universitari de Castelló se han registrado goteras en el pasillo de quirófano, farmacia, box UCI y en urgencias, sin tener que suspender la actividad asistencial. En el Hospital Provincial de Castellón no hay incidencias destacables salvo algunas goteras.