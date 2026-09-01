Los grabados de Rembrandt y una muestra sobre extraterrestres protagonizan el otoño de Caixaforum València

Rembrandt, Los tres arboles, 1643 - THE TRUSTEES OF THE BRITISH MUSEUM

VALÈNCIA, 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los grabados de Rembrandt y una muestra sobre extraterrestres protagonizarán el otoño de CaixaForum València, donde también destacan actividades nuevas, como el ciclo de pensamiento y reflexión social 'En pausa: Diálogos para pensar el presente', que tendrá como invitados a la directora de cine Lucrecia Martel y a los filósofos Hartmut Rosa y Antonio Monegal.

La Fundación "la Caixa" ha dado a conocer su programación para el último cuatrimestre del año en la red de centros CaixaForum, cuyo objetivo es promover la cultura como agente de transformación social y fomentar el acceso de todos los públicos a las artes, las ciencias y las humanidades.

En el centro de València, el público podrá disfrutar del estreno absoluto de 'Rembrandt. Un mundo en grabados', una exposición en colaboración con el British Museum que explora la faceta de grabador de este pintor "profundamente innovador y experimental", según ha informado la entidad en un comunicado.

La muestra se abrirá al público el 2 de octubre y se podrá visitar en CaixaForum València hasta el 7 de febrero de 2027. La muestra explora los diferentes enfoques y los procesos creativos que el artista usó para crear sus grabados en papel.

El neerlandés Rembrandt van Rijn es uno de los grandes maestros europeos. Aunque es universalmente conocido por sus pinturas, los aguafuertes y los dibujos que creó son fundamentales en su evolución expresiva y técnica. En ellos capta movimientos y gestos "con un control sorprendente, y desarrolla efectos tonales, una gran habilidad narrativa y una variedad temática extraordinaria".

'Extraterrestres. ¿Hay vida fuera de la Tierra?' se abrirá al público el 27 de noviembre y se podrá visitar hasta el 5 de abril de 2027. La exposición "combina ciencia e imaginación para explorar nuestro lugar en el cosmos, la posibilidad de vida extraterrestre y la inspiración que esta idea ha producido en el arte y la cultura", ha apuntado la entidad.

Concebida y producida por la Fundación "la Caixa", la muestra está comisariada por un equipo de científicos expertos en astrofísica, astrobiología y biología molecular. Su recorrido repasa el modo en que la raza humana ha especulado siempre con la posibilidad de que haya vida en otros planetas y, de ser así, las características que tendría.

La exposición empieza situando a los visitantes en el cosmos y trazando el dilema filosófico que supondría la existencia de vida inteligente fuera de la Tierra. También plantea la forma en que la imaginación humana ha reflejado mundos más allá del nuestro en el arte, el cine y la literatura, y proyecta, a partir de la evidencia científica, algunos futuros posibles en caso de que se descubrieran planetas habitados.

El recorrido también incluye elementos interactivos, maquetas, piezas reales, obras de arte y material audiovisual en una exposición creada para que los visitantes se emocionen pensando en la posibilidad de que haya otros seres vivos en el universo.

Por otra parte, la muestra 'Los mundos de Alicia. Soñar el país de las maravillas' estará abierta al público hasta el 12 de octubre. CaixaForum propone un viaje onírico a los orígenes, las adaptaciones y las reinvenciones artísticas de Alicia en el País de las Maravillas a través del tiempo y de diferentes disciplinas en la mayor exposición realizada sobre este fenómeno cultural victoriano que forma parte del imaginario colectivo actual.