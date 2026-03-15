El Gran Premio de MotoGP de la Comunitat Valenciana se celebrará el 29 de noviembre

El Gran Premio de MotoGP de la Comunitat Valenciana - GVA

VALÈNCIA, 15 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Gran Premio Motul de la Comunitat Valenciana se celebrará los días 27, 28 y 29 de noviembre, una semana después de lo previsto, tras la reorganización del calendario de MotoGP debido a la situación en Oriente Medio, según ha informado la Generalitta en un comunicado.

Así, el Campeonato del Mundo de Motociclismo se ha visto obligado a cambiar la ubicación del Gran Premio de Qatar en el calendario debido a ls situación de oriente Medio, lo que ha obligado a ajustar la fecha del Gran Premio Motul de la Comunitat Valenciana que mantiene su condición de última prueba del campeonato de MotoGP.

Los aficionados que ya disponen de entradas para el Gran Premio no deben realizar ningún trámite adicional para asistir, a pesar de la reorganización. Las localidades serán válidas directamente para las nuevas fechas, incluso si en ellas figura el día inicialmente previsto.

Para aquellas personas que no puedan asistir a la nueva fecha, el Circuit Ricardo Tormo habilitará un periodo de solicitud de devolución del importe de las entradas entre el 8 y el 22 de abril. Las solicitudes presentadas dentro de este plazo tendrán garantizada el reembolso correspondiente.

El director general del Circuit Ricardo Tormo, Nicolás Collado, ha expresado la voluntad de "facilitar al máximo la adaptación este cambio en el calendario a la nueva situación" y ha destacado la importancia de "mantener la última prueba del campeonato en el Circuit". También ha subrayado que el trazado de Cheste "continúa preparado para ofrecer a equipos, pilotos y aficionados un final de temporada a la altura de MotoGP".

El Circuit Ricardo Tormo ha agradecido "la comprensión de los asistentes y aficionados" y ha expresado que "mantiene su compromiso con la organización del evento, que cada año clausura el Campeonato Mundial de Motociclismo".