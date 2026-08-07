Los grandes éxitos del cine valenciano participado por À Punt llegan a las noches de los lunes

El largimetraje 'La casa' - REMITIDA À PUNT

VALÈNCIA, 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

À Punt dedicará los lunes del mes de agosto al mejor cine valenciano y cada noche, a las 22.45 horas, ofrecerá dos películas que cuentan con "gran reconocimiento de la crítica y del público", todas ellas participadas por la radiotelevisión autonómica valenciana.

Con esta iniciativa, À Punt "reafirma su función de servicio público como motor de la creación audiovisual valenciana", ha destacado el ente en un comunicado. La participación de la cadena en estas producciones "contribuye a hacer posible proyectos que generan empleo, impulsan el talento de los profesionales valencianos y dan visibilidad a historias arraigadas en nuestro territorio, muchas de ellas contadas en valenciano".

El ciclo se estrena este lunes 10 de agosto con dos grandes éxitos del cine valenciano, 'L'Àvia i el foraster' y 'Valenciana'. 'L'àvia i el foraster' es la ópera prima del director de Pego Sergi Miralles. El film cuenta, con sensibilidad y humor, la inesperada amistad que nace entre una mujer mayor de un pueblo valenciano y un joven migrante, una historia que reflexiona sobre la convivencia, los prejuicios y las segundas oportunidades.

Rodada mayoritariamente en valenciano, la película se convirtió en el largometraje en esta lengua más visto en su primera semana de exhibición comercial y se llevó la Tesela de Oro a la mejor película del Festival Internacional de Cine de Alicante, además de sumar trece nominaciones en los Premios Lola Gaos.

La sesión de cine continuará con 'Valenciana', dirigida por Jordi Núñez, una adaptación de la obra teatral homónima de Jordi Casanovas que retrata la Valencia convulsa de los años noventa a través de tres mujeres que intentan construir su futuro en medio de los excesos, las contradicciones y los cambios de una época.

La producción también ha sido reconocida con varias nominaciones en los Premios Lola Gaos, especialmente en apartados artísticos y técnicos.

Durante las semanas siguientes, el ciclo continuará con otros seis largometrajes que representan la diversidad creativa del cine valenciano actual: 'La casa' y 'La terra negra' (17 de agosto), 'Los destellos' y 'Un bany propi' (24 de agosto), y 'Lo carga el diablo' y 'Bodegón con fantasmas' (31 de agosto).

Entre ellas destaca especialmente 'La casa', dirigida por Álex Montoya y basada en el cómic de Paco Roca, una emocionante historia sobre la familia, la memoria y los vínculos que perduran después de una pérdida. La película ha sido una de las grandes triunfadoras de los Premios Lola Gaos, donde consiguió diez galardones.