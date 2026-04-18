Grecas conquista la sala Auditorio Roig Arena tras firmar un doble 'sold out' con cerca de 2.000 asistentes

Grecas conquista la sala Auditorio Roig Arena tras firmar un doble 'sold out' - ROIG ARENA

VALÈNCIA, 18 Abr. (EUROPA PRESS) -

El rapero madrileño Grecas actuó ayer viernes en la sala Auditorio Roig Arena en un concierto que reunió a cerca de 2.000 jóvenes entregados desde el primer momento.

Considerado "una de las voces más reconocibles y singulares del rap urbano juvenil en España", el artista atraviesa un momento de "crecimiento exponencial" que se refleja en el doble 'sold out' de los dos conciertos programados en el recinto valenciano, según ha apuntado la organización en un comunicado.

La velada arrancó alrededor de las 21.00 horas al ritmo de 'Grumo', 'Kan Saito' y 'Magordito', que marcaron un inicio "enérgico" que ha conectado de inmediato con el público.

Durante el primer tramo del concierto, Grecas centró el repertorio en los temas de su último trabajo discográfico, 'Escrito en la M-30', un proyecto inspirado en su pasado como taxista y en el que convierte esa experiencia vital en el eje narrativo de sus canciones.

Letras cargadas de observación cotidiana, referencias a la calle, al barrio y a las historias vividas al volante por Madrid recorrieron el escenario a través de temas como 'UltraBakano', 'Vaqueros y Mercurial' o 'Bad Voy'.

La primera gran sorpresa de la noche llegó con 'Disney', el tema que interpreta junto a El Bugg, a quien ha invitado a subir al escenario para interpretarlo juntos. El artista todavía guardaba un segundo as en la manga, que ha revelado cuando apareció Israel sobre el escenario para cantar 'Grecocabra' junto al madrileño.

El concierto combinó su relato autobiográfico con algunos de los temas más celebrados de su carrera. En 'Barras Gordo' reivindicó su origen y su manera de afrontar la vida, mientras que 'De la Sierra', una de sus canciones "más reconocibles", reforzó la conexión emocional con el público.

Canciones como 'Cindy Nero' y 'Recalentá' fueron recibidas con especial entusiasmo y consolidaron un directo "sólido y cercano". Así, el tramo final del concierto estuvo marcado por algunos de los momentos más intensos de la noche.

'Grecofernanda', la canción que interpreta junto a Fernandocosta y que ambos cantaron juntos sobre este mismo escenario la pasada semana, volció a desatar la euforia colectiva.

Le siguieron 'Me flipa', uno de sus primeros temas, 'Es como Fak' y el remix de 'Qué culpa tiene el lunes de no ser sábado', la canción con la que Grecas se dio a conocer en redes sociales y que hoy "sigue siendo uno de los grandes himnos de su repertorio".