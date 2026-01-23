Grecas llevará en abril al Auditorio Roig Arena su mezcla "única" de rap, trap y humor

Grecas - REMITIDA ROIG ARENA

VALÈNCIA, 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

Los ritmos urbanos de Grecas sonarán en el Auditorio Roig Arena de València el próximo 17 de abril. El madrileño, conocido por su estilo "único que mezcla rap y trap con una narrativa directa, cercana y llena de humor", refleja la vida de la ciudad, las historias cotidianas y sus experiencias personales.

Entre 2024 y 2025 publicó trabajos como el álbum 'Sigo en la plaza' o el EP 'Greconeta'. Su proyecto más reciente, 'Escrito en la M-30', refleja sus raíces y su relación con Madrid, pues durante su etapa como taxista, se inspiraba en la ciudad y en su entorno urbano para componer, señala la organización en un comunicado.

El disco cuenta con 12 temas y colaboraciones con Israel B, Gloosito, El Bugg, III Pekeño y Ergo Pro, acompañado de un shortfilm producido por Little Spain, la productora de C. Tangana, que combina narrativa visual y estética urbana.

Las entradas para el concierto de Grecas ya están a la venta en la web www.roigarena.com.