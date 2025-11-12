El Gremio de Artistas Falleros pide una rectificación a Vox tras afirmar un diputado que "ya reciben suficientes ayudas"

Archivo - Una de las primeras piezas de la falla grande municipal de 2022 - Jorge Gil - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Gremio Artesano de Artistas Falleros de València ha mostrado su "total indignación" ante las afirmaciones del diputado de Vox en el Congreso Joaquín Robles, al que ha reprochado que afirmara que los profesionales "ya reciben suficientes ayudas" para justificar su voto en contra de la propuesta de Compromís para instar a las administraciones a destinar recursos a la Ciudad del Artista Fallero.

Para el colectivo gremial, que en un comunicado ha pedido a Vox una rectificación, las declaraciones del parlamentario vertidas este martes durante la comisión de Cultura del Congreso de los Diputados revelan un "notable desconocimiento de la realidad del colectivo y su labor esencial en las Fallas", fiesta declarada Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la Unesco desde 2016.

Además, suponen una "total y desvergonzada falta de respeto por la fiesta, que es fuente de empleo y parte básica del engranaje cultural y económico valenciano, y por quienes la hacemos posible".

Ante esta situación, desde el Gremio han instado a Vox a "rectificar su tono despreciativo" y han avanzado que invitarán "formalmente" al diputado a "conocer de primera mano la Ciudad del Artista Fallero y al colectivo artesano".

Asimismo, han garantizado que seguirán "luchando y reclamando a las instituciones, local, provincial, autonómica y nacional el apoyo e impulso que la profesión merece" como "eje central de la fiesta que es y cuya catalogación debe ser reconocida cuanto antes".

"GRAVES DEFICIENCIAS HISTÓRICAS"

La comisión de Cultura del Congreso aprobó este martes con el único voto en contra de Vox una proposición no de ley (PNL) para instar al Gobierno a emplazar a todas las administraciones públicas implicadas --Ayuntamiento de València, Generalitat y el Gobierno-- a "coordinarse y poner recursos" destinados a la compra, reforma, rehabilitación y modernización de la Ciudad del Artista Fallero.

En la iniciativa, la coalición advierte de que la Ciudad del Artista Fallero "sufre graves deficiencias históricas en sus infraestructuras y equipaciones", lo que pone en evidencia la necesidad de modernizarlas "para adaptarlas a las exigencias medioambientales y urbanísticas actuales".

Además, Compromís resalta que la inversión en su rehabilitación "no solo garantizaría la continuidad" de la declaración de la fiesta como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad, "sino que también contribuiría a la creación de ocupación, al fomento del polo cultural y al refuerzo del tejido económico y social de la ciudad".

Por todo ello, considera "imprescindible contar con el apoyo de las administraciones públicas para impulsar una inversión significativa que permita reformular y rehabilitar" la Ciudad del Artista Fallero, "garantizando su funcionalidad y proyección como referente cultural y artístico haciendo de esta zona singular un auténtico distrito cultural y creativo".