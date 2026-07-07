Grupo BdB suma 25 nuevos asociados en el primer semestre del año y consolida su crecimiento con 380 empresas en su red

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VALÈNCIA 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

Grupo BdB, con sede en Nàquera (Valencia), ha reforzado durante el primer semestre de 2026 su red de empresas al incorporar 25 nuevos asociados en lo que va de año, diez de ellos durante el segundo trimestre, y ha alcanzado las 380 empresasa asociadas,de las que 16 pertenecen a Portugal.

Las nuevas incorporaciones del grupo, que cerró 2025 con una facturación agrupada de 730 millones de euros, un 20 % más que en el ejercicio anterior, se distribuyen por 20 provincias de once comunidades autónomas, además de los distritos portugueses de Leiria y Vila Real.

Así, la empresa "confirma el crecimiento territorial de la organización y refuerza su posicionamiento como uno de los principales grupos de compras y servicios especializados en materiales de construcción de España y Portugal", ha destacado en un comunicado.

CRECIMIENTO SOSTENIDO Y NUEVOS SERVICIOS

Tras un ejercicio 2025 marcado por la expansión de la red y el crecimiento de la facturación, Grupo BdB continúa desarrollando nuevas iniciativas para "mejorar la competitividad" de sus asociados. Entre los principales hitos destaca la consolidación de su presencia en mercados estratégicos como Portugal y Canarias, junto con la puesta en marcha de BdB Activa, un servicio diseñado para optimizar el rendimiento de los puntos de venta, incrementar su rentabilidad y mejorar la experiencia comercial.

Asimismo, la compañía mantiene su apuesta por la digitalización mediante la incorporación de herramientas de análisis de datos, optimización del surtido y apoyo a la venta, facilitando una gestión más eficiente de los negocios asociados.

PERSPECTIVAS PARA 2026

El sector de la construcción continúa evolucionando en un contexto marcado por la presión sobre los costes, los desafíos logísticos y la escasez de mano de obra cualificada. Sin embargo, los indicadores del mercado mantienen una tendencia positiva, impulsados por la recuperación de la actividad residencial tanto en España como en Portugal.

En este escenario, Grupo BdB mantiene una "visión optimista" y prevé continuar creciendo de forma sostenida durante el resto del ejercicio. Entre sus principales objetivos destaca superar los 500 puntos de venta, ampliar la cartera de proveedores homologados y seguir mejorando las condiciones comerciales de sus asociados mediante nuevas promociones, ventajas competitivas y servicios de alto valor añadido.

Asimismo, la compañía continuará invirtiendo en el desarrollo de su capacidad logística, la digitalización y el fortalecimiento de su propuesta de servicios para consolidar su liderazgo como referente en la distribución de materiales de construcción en España y Portugal.