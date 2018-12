Un grupo de docentes protesta en la Dirección Territorial de Valencia por el impago de nóminas

Actualizado 30/11/2018 20:52:22 CET

Sindicatos de Educación denuncian que algunos docentes no han cobrado desde septiembre y la Conselleria dice que se incorporaron después

VALÈNCIA, 30 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un grupo de docentes ha protestado en la mañana de este viernes en la Dirección Territorial de Educación en València por el impago de las nóminas, según ha informado el Sindicat de Treballadors de l'Ensenyament del País Valencià (STEPV), que ha denunciado esta "lamentable situación" y ha avanzado que presentará una denuncia a la Inspección de Trabajo.

Este sindicato también ha convocado concentraciones para el próximo lunes, 3 de diciembre, por los impagos de las nóminas, una situación que lleva "años denunciando" y ante la que ha realizado varias protestas para "presionar a la administración y que lo solucione", recuerda en un comunicado.

Aunque desde STEPV reconocen que "esta presión ha dado sus frutos" al conseguir reducir el número de interinos que no han cobrado, lamentan que "todavía queda un colectivo importante que no ha cobrado". Ante esta situación, ha convocado una concentración en València el lunes a las 18 horas, frente la sede de la Generalitat en la plaza de Manises, para que "se solucione de forma inmediata".

Paralelamente, ha avanzado que sus servicios jurídicos presentarán la correspondiente denuncia a Inspección de Trabajo para que "tome las medidas oportunas" y, así, "la administración cumpla con el pago puntual de las nóminas de su profesorado".

Los sindicatos CCOO, CSIF y ANPE también han denunciado, en sus respectivos comunicados, que hay docentes interinos en la Comunitat que ocupan una vacante desde inicio de curso que no han cobrado la nómina desde el mes de septiembre y exigen a la Conselleria que se ponga al día en el pago de los salarios.

EDUCACIÓN DICE QUE SON DE NUEVA INCORPORACIÓN

Por su parte, fuentes de la administración educativa han señalado a Europa Press que se trata de algunas personas que se incorporaron más tarde del 5 de septiembre. Añaden que se trata de docentes "de nueva incorporación al sistema" que deben presentar una docena de documentos, que se deben revisar en cada caso. Si en algún caso falta documentación la tienen que aportar, han incidido.

Desde STEPV han lamentado que "continúan los impagos de las nóminas del profesorado interino" y ha explicado que según ha podido saber hay personas que desde septiembre no han cobrado, "y ya van tres meses, supuestamente por falta de documentación", personas que solo han cobrado un mes en lugar de dos, otras que solo han percibido el aumento del 2,5% de la nómina pero no han cobrado la nómina en sí, lo que supone que han ingresado "desde céntimos hasta unos pocos euros", docentes que se han incorporado en octubre y "tampoco han cobrado" y otros que no han percibido los días 1 y 2 de septiembre como se acordó.

"Si el problema es la falta de personal en las direcciones territoriales STEPV ya está cansado de denunciar esta situación que no se acaba de solucionar nunca", ha indicado, al tiempo que ha exigido que se solucionen estos problemas "de forma inmediata" porque es "inaceptable que aún haya gente que no ha cobrado la nómina desde septiembre, por pocas personas que sean".

Ha advertido que "no se puede permitir que se juegue con el sustento de las personas que cumplen día a día con su trabajo" y pide que se dote a las direcciones territoriales del personal necesario para tener actualizadas las nóminas y habilitar un procedimiento extraordinario para que quienes no han cobrado este mes lo hagan de forma inmediata.

CSIF ha exigido también a Educación que "se ponga al día" con los pagos al personal docente porque "una vez abonada la nómina de noviembre, todavía existen interinos con vacante de julio que no han cobrado desde el inicio de curso y funcionarios a los que no les han aplicado la retribución por la suma de trienios y sexenios".

UN INGRESO DE 0,99 EUROS

CSIF ha detectado "miles de profesionales afectados de una u otra forma", por una parte "interinos con vacante de julio que no han percibido aún ninguna nómina a pesar de haber transcurrido casi tres meses", casos en los que solo han cobrado octubre y el de una persona, por ejemplo, a la que Conselleria ha ingresado únicamente "0,99 euros en este mes".

Ha señalado que hay alrededor de medio millar de funcionarios de carrera que no han percibido en su nómina de noviembre el incremento que les corresponde por haber cumplido trienios o sexenios y Educación "tampoco está aplicando en algunos casos el aumento en las nóminas del 0,25 firmado a nivel estatal en marzo para trasladar a todas las comunidades".

La central apunta que "a los impagos citados se suma la falta de devolución de descuentos por bajas médicas que fueron recurridos y que Conselleria tiene que reembolsar a las personas afectadas por haberlo aplicado indebidamente".

Por ello, reclama que refuerce sus departamentos de nóminas y de personal, como se comprometió con el sindicato, y que "proceda de inmediato a abonar todos los atrasos que debe a miles de docentes".

Por su parte, la FE CCOO PV ha denunciado que "alrededor de 700 docentes interinos", según la información de la Dirección Territorial de València no han cobrado la nómina de septiembre y "en muchos casos aún no han cobrado desde que empezaron a trabajar en ese mes o en octubre".

"SE REPITE AÑO TRAS AÑO"

"Esta situación se repite año tras año y no tiene explicación que los atrasos lleguen, en los peores casos, a tres meses", ha denunciado este sindicato, que ha advertido de que iniciará los trámites oportunos en Magistratura de Trabajo si Educación no da una solución "inmediata" a estas personas "que tienen familias, pagos y obligaciones que no pueden atender sin el sueldo que han ganado y no están cobrando".

ANPE ha lamentado que, "por si no fuera suficiente la pérdida de poder adquisitivo que los docentes llevan sufriendo desde el 2009 con bajadas de sueldo, sucesivas congelaciones o pérdida de carrera profesional", ahora sufren "la ineficacia de la gestión" de la Conselleria que "mes tras mes deja a muchos docentes sin cobrar, a otros con ridículas cantidades, a otros debiéndoles carreras profesionales, a otros sin incluirles los complementos y a otros sin pagarles los días que en un principio les recortaron y que luego prometieron que pagarían".

Ha recordado que el profesorado "es el primer factor de la calidad de la enseñanza y ha sido el mayor perjudicado de los recortes", por lo que muestra su "rechazo más absoluto" a esta situación "que iba a ser solucionada en esta nómina de noviembre según la Conselleria, pero que nuevamente no ha sido así, lo que demuestra la ineficacia de esta y el trato que da sus docentes".

FSIE TAMBIÉN CRITICA LA "MORATORIA SALARIAL"

Por su parte, FSIE-Comunitat Valenciana, mayoritario en la concertada, también ha instado al conseller, Vicent Marzà, a acabar de manera "urgente" con la "moratoria salarial" que sufren los nuevos profesores y que en algunos casos "podría prolongarse hasta cuatro meses si la Conselleria no lo resuelve pronto".

Ha trasladado así el "malestar" entre los trabajadores de la enseñanza concertada "que llevan sin cobrar desde inicio de curso debido a falta de personal administrativo en la Conselleria para hacer efectivos las altas y las actualizaciones de nómina registradas este año".

Según FSIE, la Conselleria "tiene voluntad para cambiar las cosas, ahora solo falta que esa voluntad pase de la teoría a la práctica" y por ello le sugiere que "actualice su personal e incorpore los profesionales que sean necesarios para poner fin a la angustia de estos profesionales" que llevan tres meses "viviendo de la nada".