Grupo Grabalfa adquiere Disengraf para reforzar su liderazgo en la cadena gráfica del packaging

CEO de Grupo Grabalfa, Meriyeny del Carmen. - GRUPO GRABALFA

VALENCIA 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Grabalfa, con más de 50 años de trayectoria en preimpresión y gestión de la cadena gráfica para packaging, ha adquirido Disengraf, especializada en preimpresión y soluciones flexográficas, en una operación que supone un nuevo paso en su estrategia de crecimiento y en la construcción de una plataforma industrial más amplia, especializada y próxima al cliente, según ha informado en un comunicado.

La incorporación de Disengraf, con más de 20 años de trayectoria en el sector del packaging y con un equipo de más de 30 profesionales, aporta conocimiento técnico especializado, experiencia operativa y nuevas capacidades al conjunto del grupo.

Además se refuerza el servicio a impresores, convertidores y distribuidores, mejorando la proximidad, la capacidad de respuesta y la coordinación técnica en las distintas fases de la cadena gráfica. Todo ello con el objetivo de asegurar calidad, consistencia y agilidad en cada proyecto.

"Esta operación refleja nuestra forma de entender el crecimiento: incorporar compañías con conocimiento, trayectoria y potencial, respetando aquello que las ha hecho fuertes y creando las condiciones para que puedan seguir evolucionando dentro de un grupo con mayor escala y nuevas capacidades", ha explicado la CEO de Grupo Grabalfa, Meriyeny del Carmen.

"La incorporación de Disengraf, nos permite sumar talento, experiencia y proximidad. Nuestro objetivo no es homogeneizar, sino conectar capacidades y aprovechar el conocimiento de cada equipo para ofrecer a nuestros clientes una respuesta más ágil, consistente y técnicamente sólida", ha añadido.

CONECTAR CAPACIDADES COMPLEMENTARIAS

Esta operación se suma a las adquisiciones de Euroflexo, Flexgal y Plásticos Francés, dentro de una estrategia orientada a conectar capacidades complementarias y ampliar la propuesta técnica del grupo a lo largo de la cadena de valor del packaging.

Grabalfa con desde en Guadasséquies (Valencia) es un grupo industrial especializado en soluciones para la cadena gráfica del packaging, con más de 270 profesionales, tiene presencia industrial en España así como actividad internacional. Su modelo se basa en combinar conocimiento técnico, innovación y proximidad para aportar valor de forma complementaria a los distintos actores de la cadena. Disengraf cuenta con experiencia técnica consolidada y una orientación continuada hacia la calidad, la innovación tecnológica y el servicio al cliente.