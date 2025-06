El Grupo de Metales ESMAR protagoniza el último de 'Los conciertos del Huerto' de la temporada

VALÈNCIA 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Grupo de Metales de la Escuela Superior de Música de Alto Rendimiento (ESMAR) ha protagonizado este domingo, 15 de junio, en el Huerto del Colegio del Arte Mayor de Seda de València el último concierto antes del verano del proyecto musical 'Los conciertos del Huerto', que ha tenido un carácter benéfico para apoyar a los afectados por la dana del pasado 29 de octubre.

La Cofradía de San Jerónimo del Colegio del Arte Mayor de la Seda, en colaboración con la ESMAR y el Ateneu Musical d'Ensenyament Banda Primitiva de Llíria han presentado este nuevo concierto dirigido por el profesor de trombón del centro educativo y miembro de la Orquestra de la Comunitat Valenciana, formación titular del Palau de les Arts, José Vicente Faubel.

El Grupo de Metales ESMAR, formado por 18 intérpretes, ha abordado en el concierto un programa, 'ESMAR Brass', que ha incluido las obras 'Spirit of Brass' de Enrique Crespo; 'Action Brass' de Bryan Sadler; 'The Toymaker' de Anthony DiLorenzo, y 'Three Brass Cats' de Chris Hazell.

El presidente de la Cofradía San Jerónimo del Colegio de Arte Mayor de la Seda, José Eduardo Puertes, ha señalado, en declaraciones a Europa Press TV este domingo, que estos ciclos de conciertos "se hacían antes, pero, a partir de ahora, el cambio fue que todo lo que se sacara es íntegramente para la dana".

"Los músicos actúan gratis, los directores también, todas las instalaciones gratis", ha subrayado, al tiempo que ha reiterado que "euro que se saca, euro que va para la dana".

Puertes ha indicado que el cierre de este ciclo se materializará en una gala, que también realizaba ya la Cofradía, en la que se entregará el donativo a la Fundació Horta Sud, que "es la encargada por el Colegio de dar cauce a este dinero".

Asimismo, ha remarcado que el fin de esta iniciativa es "acercar la cultura valenciana al pueblo, que sea todo popular": "Nuestro objetivo es difundir siempre la cultura valenciana, difundir nuestros valores y que todo el mundo esté integrado y pueda participar de estos acontecimientos sin tener que desembolsar grandes sumas".

COFRADÍA DE SAN JERÓNIMO

La Cofradía de San Jerónimo del Colegio del Arte Mayor de la Seda tiene un fin cultural y benéfico desde que se creó y hasta ahora. Los orígenes institucionales del Colegio del Arte Mayor de la Seda de València se remontan al último tercio del siglo XV, cuando la migración de sederos genoveses provocó el despegue de la industria sedera valenciana y dio pie a la fundación de la Cofradía de San Jerónimo del oficio de velluters mediante un documento firmado por unos cincuenta maestros el 18 de octubre de 1477 ante el notario Bernat Sant Feliu.

Esa acta fundacional contenía las primeras ordenanzas del gremio que luego fueron revisadas y aprobadas por las autoridades municipales el 16 de febrero de 1479. Pocos meses después, a solicitud de los mismos maestros de la corporación, el rey Fernando II de Aragón, de sobrenombre 'El Católico', las confirmó mediante un privilegio en el que además concedió al oficio la categoría superior de Arte o Art de Velluters el 13 de octubre de ese mismo año 1479.

SOBRE JOSÉ VICENTE FAUBEL

José Vicente Faubel (Llíria, 1990) ha colaborado con la Orquesta Nacional de España, Orquesta Sinfónica de Radio Televisión Española, Banda Sinfónica Municipal de Valencia, Orquestra Simfònica del Gran Teatre del Liceu o la Banda Municipal de Madrid.

Desde 2012 forma parte de la Orquestra de la Comunitat Valenciana, de la que pasó a ser miembro en 2015; ha grabado para "relevantes" sellos discográficos Sony, Decca, Deutsche Grammophon y trabajado con "prestigiosos" directores como Zubin Mehta, Riccardo Chailly, Daniele Gatti o Manfred Honeck, entre otros.

El músico ha sido componente de formaciones como la Joven Orquesta de la Universidad de Valencia, Joven Orquesta de la Generalitat Valenciana o la Joven Orquesta Nacional de España. En la temporada 2010-2011 fue seleccionado como colaborador de la Orquesta Sinfónica del Vallés (Barcelona) y en 2012 es trombón de la Orquesta Filarmónica de Málaga.

Faubel ha ganado la Mock Audition del Alessi Seminar 2018 en Fossano (Italia); el primer premio en el Concurso Internacional de Música de Llíria y ha sido semifinalista en el II Concours International de Trombone d'Alsace (Francia).

EDUCACIÓN MUSICAL INNOVADORA

La ESMAR imparte las enseñanzas a través de un innovador modelo de educación musical basado en un plan de estudios que "prima la carga lectiva práctica sobre la teórica, experiencias en entornos profesionales reales y vinculación con el mercado laboral del sector".

Ofrece una formación integral para ejercer la profesión musical en la actualidad en sus diferentes especialidades: Interpretación (Piano, Instrumentos Sinfónicos, Música Antigua, Canto, Música Moderna y Jazz), Pedagogía (todos los itinerarios instrumentales), Producción y Gestión y Dirección.

El proyecto, que cuenta con más de 250 alumnos que estudian una "amplia" oferta académica de titulaciones superiores, másteres, y cursos de formación musical de nivel avanzado, se ha consolidado como "una alternativa muy atractiva que apuesta por una educación musical especializada y de alto nivel".

Además, ya está la inscripción abierta a la pruebas de acceso para el curso 2025/2026 y, los estudiantes que estén interesados, pueden inscribirse ya y solicitar una simulación personalizada de la prueba de acceso para conocer sus posibilidades. Durante los meses de marzo, abril y mayo se celebran en ESMAR las jornadas de puertas abiertas, donde los estudiantes podrán conocer personalmente a sus alumnos y darles una clase gratuita.

ENSEÑANZA BANDA PRIMITIVA DE LIRIA

La Banda Primitiva de Llíria fue fundada en 1819 por el padre franciscano Fray Antonio Albarracín Enguidanos, y es la banda de música civil más antigua de España. La banda nació en el pueblo valenciano de Llíria. Es una asociación sin ánimo de lucro cuya finalidad es el mantenimiento de una Banda de Música, Orquesta y coros. Además de una Escuela de Educandos en todos sus niveles de educación musical.

Desde su fundación, esta institución lúdico-educativa, ha mantenido una trayectoria similar al resto de las sociedades musicales que "constituyen uno de los principales focos culturales de la Comunitat Valenciana".

Consta de un teatro-sala de conciertos con 967 plazas, que fue construido en 1951. Este edificio fue un modelo constructivo para la arquitectura de la época. Todo el espacio está cubierto por una "majestuosa y clásica" lámpara.

Concursó por primera vez en el Certamen de Valencia de 1888 y obtuvo el primer premio. Desde sus inicios, la Banda Primitiva ha realizado "innumerables" conciertos y otros actos. Está dirigida por Pedro Vicente Alama y su presidente es José Luis Pérez.

La Orquesta Sinfónica Primitiva, creada en 1988, "ha demostrado su calidad en actuaciones por toda la geografía española y con su participación en relevantes festivales como el de Jóvenes Orquestas, celebrados en el Palau de la Música de València, de la Fira de València ante más de 3.000 espectadores, el concierto de clausura en el XXVIII Certamen Provincial de Bandas de Música de la Diputación de Valencia o los conciertos ofrecidos en Santa María la Mayor de Roma, entre otros".

Desde 1989, la orquesta ha colaborado habitualmente con coros, "importantes" voces solistas, ha realizado grabaciones para Canal 9 (actual À Punt) y ha editado diversos discos. Ganadora del primer premio del Concurso CaixaBank de Orquestas de la Comunidad Valenciana 2019 y 2023.

Con esta formación, la sociedad musical pretende que el alumnado de cuerda de la escuela de música "pueda desarrollar una actividad de alto nivel y potenciar artísticamente a sus agrupaciones". Su director actual es Juan José Aguado.