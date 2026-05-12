El Grupo Pamesa cierra 2025 con una facturación de 1.147 millones y unos beneficios de 101 millones

Fernando Roig, presidente del Grupo Pamesa - EUROPA PRESS

CASTELLÓ 12 May. (EUROPA PRESS) - -

El Grupo Pamesa cerró 2025 con una facturación consolidada de 1.147 millones de euros en sus tres áreas de actividad -cerámica, energía y materias primas-, lo que supone un 1 por ciento más que el año anterior, y alcanzó un beneficio antes de impuestos de 101 millones de euros, 13 millones menos que en 2024.

Así lo ha manifestado el presidente del Grupo Pamesa, Fernando Roig, durante una rueda de prensa en la que ha expuesto los resultados de 2025 y las previsiones para 2026.

Según ha indicado, la contribución total del grupo a las arcas públicas ascendió el pasado año a 138,1 millones de euros, incluyendo impuestos recaudados en nombre del trabajador, derechos de emisión de CO2 y cotizaciones sociales. En este sentido, ha destacado el incremento de 12,5 millones de euros en los costes asociados a los derechos de emisión de CO2 entre 2024 y 2025.

Al respecto de la reducción de las emisiones gratuitas asignadas al sector cerámico, Roig ha subrayado que el Gobierno italiano está ejerciendo más presión que el español en Bruselas, aunque tanto Italia como España "se encuentran en franca desventaja rspecto a otros países como China o India". "Este recorte de derechos puede hacer que dejemos de ser competitivos", ha añadido.

Por otra parte, el Grupo Pamesa invirtió en 2025 un total de 117 millones de euros. Entre las principales actuaciones destacó la incorporación de dos nuevas prensas continuas en la fábrica de Almassora, así como la instalación de un tercer horno en la planta de Ascale, reforzando la capacidad productiva del grupo.

Asimismo, se ha implementado una impresora de 24 barras de color, junto con nuevas inversiones en minas y la ampliación del showroom de Geotiles hasta alcanzar los 1.100 metros cuadrados. Estas actuaciones se complementaron con incrementos de capacidad productiva en las distintas fábricas de Onda y la incorporación de Natucer al grupo.

PRINCIPALES PROYECTOS

De cara a 2026, Grupo Pamesa prevé mantener este ritmo inversor con una dotación estimada de 120 millones de euros. Entre los principales proyectos destacan la renovación de las oficinas y el showroom de Natucer y la ampliación del showroom de Ecoceramic, ambas finalizadas en febrero. Además, se impulsará la puesta en marcha de un nuevo secadero en la fábrica de Natucer y una nueva línea de gran formato de 120x280 centímetros en Pamesa Porcelánico.

Roig ha resaltado que la sostenibilidad será uno de los ejes clave de estas inversiones, con iniciativas destinadas al ahorro energético valoradas en 15 millones de euros, la puesta en marcha del primer horno 100% eléctrico en Ecoporcelánico.

Uno de los proyectos más relevantes es Pamesa Net Zero, desarrollado en colaboración con Umbrella Energy. Esta iniciativa contempla la creación de una plataforma energética integral que incluirá hasta 80 MWp de generación fotovoltaica y 366 MWh de almacenamiento en baterías, que se sumarán a la capacidad renovable ya existente en la compañía, alcanzando así los 100 MWp. Con una producción anual de 113.000 MWh, este proyecto sería suficiente para abastecer a 34.000 viviendas medias en España. La inversión, de 74 millones de euros, se está realizando íntegramente con recursos propios, sin subvenciones.

Respecto al empleo, al cierre del pasado ejercicio, la plantilla aumentó un 12%, hasta situarse en 3.469 profesionales, en un año marcado también por la incorporación de Natucer al Grupo. Del total de empleados, el 97% dispone de contrato indefinido. La compañía concentra el 22% del empleo total provincial vinculado al sector.

Roig ha explicado, respecto a la política salarial de Pamesa, que una persona con al menos un año de antigüedad y turnicidad percibe un salario neto mínimo de 2.306 euros mensuales. Además, durante 2025 el grupo ha repartido más de 10,6 millones de euros en incentivos entre su plantilla. En términos globales, el salario mediano neto en Pamesa se sitúa un 38% por encima del salario mediano nacional y un 23% por encima de la media del sector.

La compañía recupera la totalidad de los lodos y residuos sólidos generados en su actividad, lo que equivale a 1,4 millones de litros de aguas residuales y más de 216.000 toneladas de residuos sólidos al año. Asimismo, el 7% de su producción incorpora materiales reciclados y se promueve el reciclaje de palés en todas sus instalaciones. En el ámbito energético, el grupo cuenta con un parque fotovoltaico de más de 121.000 m2 y una potencia instalada de 22,6 MWp, capaz de suministrar energía a más de 9.000 viviendas y evitar la emisión de más de 5.200 toneladas de CO2 anuales.

A ello se suma un sistema de recuperación de calor que permite reutilizar la energía generada en los hornos en otras fases del proceso productivo. Gracias a este sistema, se recuperan anualmente más de 76.000 MWh, evitando la emisión de más de 15.500 toneladas de CO2. En conjunto, las medidas de eficiencia energética, energías renovables y gestión de residuos permiten a Grupo Pamesa evitar la emisión de más de 20.700 toneladas de CO2 al año, un impacto equivalente a la capacidad de absorción de 700.000 árboles.

COGENERACIÓN

Roig ha puesto de manifiesto la "incertidumbre" que atraviesa la cogeneración en el sector cerámico debido a la falta de un marco regulatorio claro que permita su continuidad. Pese a disponer de 100 MW de potencia instalada, desde 2022 cerca del 30% de sus plantas han alcanzado el final de su vida útil sin opciones de renovación, "lo que afecta directamente a la competitividad industrial".

El presidente del grupo ha recordado que el borrador de subastas presentado en 2021 no llegó a desarrollarse, mientras que la propuesta prevista para 2025 introduce condiciones que podrían perjudicar al sector, como la exigencia de un 30% de autoconsumo, "difícilmente compatible con los procesos productivos cerámicos".

En cuanto a sus minas propias, Fernando Roig ha señalado que de las 22 hectáreas de Mina Valdecastillo, la primera que adquirió en Seno (Teruel) en 2020, ya se han explotado 10, que actualmente se encuentran en fase de restauración. Las fincas ya completamente rehabilitadas han sido devueltas a sus propietarios originales, recuperando su uso agrícola.

De cara al ejercicio de 2026, Roig ha manifestado que la producción, que en 2025 ha sido similar a la de 2024 -90 millones de m2- aumentará entre un 3 y un 5%, y ha añadido que hay que apostar más por el mercado español, europeo y de EEUU. En cuanto a la guerra en Oriente Medio, ha apuntado que está provocnadno el aumento del precio de la energía y la "incertidumbre" para exportar a los países involucrados.

Preguntado por el proyecto de hidrógeno verde, el presidente del Grupo Pamesa ha asegurado que "está complicado", aunque ha añadido que están trabajando para superar las dificultades técnicas y conseguir un poder calorífico "que sea capaz de competir con el gas natural".