Grupo Tesela levanta un nuevo hotel urbano de la cadena Olympia en el barrio valenciano de Russafa

VALÈNCIA 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

Grupo Tesela ha arrancado con la construcción de un nuevo hotel urbano del grupo hotelero Olympia en el barrio valenciano de Russafa, de cuatro estrellas, que contará con 46 habitaciones, algunas de ellas dotadas de terraza privada, según ha informado la compañía en un comunicado.

El proyecto responde "al notable incremento de la demanda de plazas hoteleras en la capital del Turia" y "refuerza" el posicionamiento de València como "destino turístico de referencia y con una marcada proyección internacional".

La CEO de Grupo Tesela, Laura López, ha apuntado que en este proyecto se ha prestado "una especial atención a cada detalle del hotel para ofrecer a los huéspedes una experiencia confortable y exclusiva" ya ha destacado la inclusión de un parking exclusivo, "un valor añadido en una zona céntrica caracterizada por la alta demanda de aparcamiento".

En esta ocasión, Grupo Tesela actuará únicamente como constructora de la obra que tendrá una duración estimada de dos años y medio. El arquitecto a cargo del proyecto ha sido Francisco Cantos y el arquitecto técnico Javier Calderon.