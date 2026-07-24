Los grupos de izquierdas abandonan la comisión municipal de VPP por la incomparecencia de Barcala

Imagen del momento en el que los grupos de izquierdas del Ayuntamiento de Alicante abandonan la sesión de la comisión este viernes - PSPV ALICANTE

ALICANTE, 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

Los grupos de izquierdas del Ayuntamiento de Alicante, que son PSPV, Compromís y EU-Podem, se han levantado este viernes por la mañana de la comisión municipal sobre viviendas de protección pública (VPP), creada tras la polémica del Residencial Les Naus, ante la incomparecencia del alcalde Luis Barcala (PP). Han avanzado que presentarán una iniciativa en el próximo pleno para la reprobación del primer edil y exigir su dimisión.

Los representantes de PP y de Vox sí se han quedado en la sesión, a la que el primer edil había sido citado en una reunión extraordinaria --acudir es voluntario-- tras pedirlo toda la oposición del consistorio después de afirmar el exconcejal 'popular' Toni Gallego, en la comisión de investigación de Les Corts Valencianes, que la exedil de Urbanismo por el PP Rocío Gómez --dimitida en enero de 2026 tras conocerse que era adjudicataria de un piso e investigada en la causa judicial al respecto-- le dijo en el pleno de julio de 2024 que ella "tenía" una casa ahí.

Barcala, que este jueves comunicó formalmente a través de un escrito que no tenía intención de acudir, dijo: "Mi comparecencia no puede aportar más de lo ya explicado en mi comparecencia en el pleno extraordinario".

PSPV: "ESTA FARSA SE ACABA AQUÍ"

La portavoz del PSPV, Ana Barceló, ha vuelto a reclamar la dimisión del alcalde por su incomparecencia, que ha calificado de "desprecio institucional sin precedentes" hacia el pleno del Ayuntamiento --donde todos los grupos municipales aprobaron constituir la comisión-- y hacia la ciudadanía.

Por este motivo, el grupo socialista del consistorio ha dado por "zanjada" la comisión, ha abandonado la sesión y ha trasladado que no volverá a participar. "Esta farsa se acaba aquí", ha añadido la portavoz.

Durante su intervención al inicio de la sesión de la comisión municipal, Barceló ha aseverado que Barcala "no ha acreditado ninguna causa que le impidiera asistir" y que "ha firmado una confesión política".

Y ha criticado que Barcala "vuelva a intentar desplazar las responsabilidades hacia gobiernos anteriores, la Generalitat o los tribunales, cuando la comparecencia tenía por objeto conocer su actuación como alcalde y las decisiones adoptadas durante su mandato".

COMPROMÍS: "SE HA ESCONDIDO"

Desde Compromís, su portavoz, Rafa Mas, ha avanzado que la izquierda pedirá "la dimisión de Luis Barcala en el próximo pleno de forma urgente". "Es un alcalde mentiroso, un alcalde irresponsable, un alcalde que se ha escondido, un alcalde que dijo que iba a llegar hasta el final, caiga quien caiga", considera.

"Oculta que es parte o que ha sido parte implicada en este escándalo", ha aseverado el edil en declaraciones a los medios, en las que ha abundado en que "si no dimite", van a "forzar que su partido lo cese" y que instarán "a la gran movilización de la ciudadanía" en las elecciones municipales de mayo de 2027 "para desalojar a esta trama de personas que han estado implicadas de forma directa o indirecta en este escándalo urbanístico".

Mas ha señalado que "hay miles de familias alicantinas que están esperando una vivienda" y cree que "no puede ser que cuatro caraduras vinculados al PP, o siendo concejales, o familiares, o personas vinculadas, se hayan atribuido o beneficiado" de VPP.

EU-PODEM: "NO SIRVE"

Por su parte, el portavoz de EU-Podem, Manolo Copé, ha resaltado que Barcala y todo el PP con la unanimidad del pleno respaldó crear la comisión y ha reprochado que "no" asuma su "responsabilidad política".

Copé considera que, ante este escenario, "esta comisión no sirve" y que a nivel político y personal "retrata" al alcalde, que "se niega a responder" sobre el "escándalo" de Les Naus. A su juicio, el primer edil "miente y oculta" información, por lo que ha avanzado que la coalición reclamará de nuevo su dimisión.

VOX: "CONCLUSIONES, AUNQUE SEAN MÍNIMAS"

De otro lado, la portavoz de Vox, Carmen Robledillo, cree que "la situación es muchísimo más grave" porque el alcalde, que dijo aquello de "caiga quien caiga", no ha comparecido y "ha dado una serie de motivos" que la formación no comparte: "Tendría que haber dado muchas explicaciones".

En declaraciones a la prensa, Robledillo ha señalado que "han surgido muchísimas más dudas tras las comparecencias" registradas en Les Corts Valencianes y ha precisado que ellos van a seguir en esta comisión para "llegar hasta el final".

"No nos hemos levantado de la comisión, de la sesión de hoy, por respeto a la comisión, porque consideramos que hay que terminar la comisión, hacer unas conclusiones, aunque sean mínimas", ha zanjado la portavoz de Vox.

A pesar de que se han levantado los grupos de izquierdas, la comisión, presidida por el vicealcalde de la ciudad, Manuel Villar (PP), ha acordado celebrar una nueva reunión el 31 de julio, para la que se han solicitado nuevas comparecencias técnicas del área de Plusvalías.