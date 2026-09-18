Los grupos políticos de Alicante expondrán el lunes sus propuestas de conclusiones en la comisión de VPP

Archivo - Residencial Les Naus - Joaquín Reina - Europa Press - Archivo

ALICANTE, 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los grupos políticos del Ayuntamiento de Alicante expondrán el próximo lunes, 21 de septiembre, sus propuestas de conclusiones en la comisión sobre viviendas de protección pública (VPP) constituida en el consistorio tras la polémica por los pisos del Residencial Les Naus de Playa de San Juan, levantados sobre suelo municipal que fue enajenado y cuyas adjudicaciones está investigando una jueza.

Según fuentes de PSPV, Compromís y EU-Podem consultadas por Europa Press, está previsto que los tres grupos de izquierdas sí acudan a las 09.30 horas a este órgano que abandonaron el pasado 24 de julio por la incomparecencia del alcalde Luis Barcala (PP), al que siguen reclamando explicaciones por lo que califican de "escándalo". A la última reunión celebrada, la del día 31 de ese mes, solo acudieron PP y Vox.

De este modo, de acuerdo con el orden del día del lunes que viene, en la undécima sesión ordinaria de esta comisión municipal, además de que los grupos políticos planteen esas propuestas de conclusiones, también se contempla que haya un debate.

Desde que se constituyó, el pasado 23 de marzo, ha habido polémica entre los diferentes grupos municipales ante las quejas por la ausencia de comparecencias, que son voluntarias, tanto de técnicos como de concejales y exconcejales de diferentes formaciones y legislaturas.

Entre esas incomparecencias está la de Barcala, que declinó acudir argumentando que su presencia "no" podría "aportar más de lo ya explicado" en el pleno extraordinario monográfico sobre Les Naus, celebrado en febrero. Solo unos pocos citados asistieron a la comisión.

Este órgano municipal también encara la recta final con reproches de la oposición al equipo de gobierno por falta de transparencia para aportar documentación y con discrepancias por resoluciones del vicesecretario, Germán Pascual.

Precisamente, en la reunión del 31 de julio, Vox pidió obtener más correos electrónicos, pero recientemente el vicesecretario se negó a facilitarlos alegando, según explicaron desde este grupo municipal, que "no forman parte de los expedientes administrativos" y que, al no ser una comisión de investigación en sentido estricto, "no procede facilitarlos". Así, Vox criticó la decisión, mientras Barcala mostró su respeto a lo que acordó el alto funcionario.

SIN FECHA PARA RETOMAR LA COMISIÓN DE LES CORTS

En otro orden de cosas, fuentes parlamentarias consultadas por Europa Press han trasladado que por el momento no hay previsión de retomar la comisión de investigación sobre Les Naus constituida en Les Corts Valencianes.

Precisamente, Compromís ha pedido este viernes "no retrasar más" las pesquisas en este órgano y ha acusado a PP y Vox de "proteger" a la vicepresidenta primera del Consell y consellera de Vivienda, Susana Camarero, a quien consideran "responsable junto con el 'expresident' Carlos Mazón del nuevo diseño normativo para la vivienda protegida".

En un comunicado, la coalición ha abundado en que, "ante el silencio de Vox y PP desde el inicio del nuevo curso político", la diputada María José Calabuig, portavoz de Vivienda de Compromís, ha reclamado por escrito a la presidenta de Les Corts, Llanos Massó (Vox), "que convoque la comisión de investigación".

También ha exigido que Camarero "sea la primera testigo de la reanudación de la comisión", a la que aún no han asistido ni Barcala ni la exconcejala de Urbanismo por el PP Rocío Gómez, que está investigada en la causa judicial sobre Les Naus y que dimitió en enero de este año tras conocerse que resultó adjudicataria de una VPP.

Cabe recordar que, el pasado 23 de julio, el presidente de la cooperativa de estas VPP, Luis Alberto Meler, confirmó, durante su comparecencia en la comisión del parlamento autonómico, que la exconcejala tenía intención de vender su piso e indicó que el promotor, el también investigado Francisco Ordiñana, de Fraorgi, quería hacer lo mismo con su ático.

INVESTIGACIÓN JUDICIAL

De forma paralela, la jueza que investiga las adjudicaciones de Les Naus acordó este jueves citar a declarar como testigo al exedil del PP Toni Gallego el 30 de septiembre a las 10.00 horas en los juzgados de Pardo Gimeno.

A preguntas de la prensa este viernes sobre esa decisión de la magistrada, Barcala ha asegurado que la respeta y ha ahondado en que "no" hace "ningún comentario" sobre lo que se haya dicho en comisiones y ha añadido: "Que él [Gallego] declare lo que tenga que declarar, que no es ningún inconveniente. Yo no voy a hacer valoraciones".

Gallego, exconcejal de Hacienda y Patrimonio, afirmó durante su comparecencia el pasado 2 de julio en la comisión de Les Corts que Gómez le dijo en el pleno municipal de julio de 2024 que "ella tenía una casa ahí".

Hasta el momento, en la causa judicial sobre Les Naus han sido citadas a declarar como investigadas 15 personas. Además de Gómez y Ordiñana, también lo está la jefa de Contratación del Ayuntamiento, María Pérez-Hickman, quien dimitió como directora general de Organización Interna, Contratación Pública y Gestión de Fondos en el consistorio después de trascender que dos hijos y un sobrino de ella fueron beneficiarios de inmuebles.

Igualmente, figuran como investigados en este procedimiento funcionarios del Ayuntamiento de Alicante y de la Conselleria de Vivienda, incluido el responsable de los visados de las VPP, y adjudicatarios de pisos.