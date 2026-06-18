Grupotec invierte tres millones de euros en su nueva estrategia de innovación 2026-2028

Jorge Aleix - GRUPOTEC

VALÈNCIA 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

Grupotec ha presentado su nuevo Plan de Innovación 2026-2028, una hoja de ruta estratégica con la que la compañía busca ordenar, acelerar y dar visibilidad a la innovación dentro de la organización, pero que, como explica Jorge Aleix, director de Ingeniería y encargado de liderar esta nueva área, "se desarrollaba de forma dispersa y vinculada a iniciativas individuales".

Grupotec invertirá 3 millones de euros en esta nueva línea. Se prevé que la dotación presupuestaria vaya aumentando anualmente. Aleix ha matizado que esta cifra representa únicamente la inversión específicamente asignada al plan.

"La innovación en Grupotec es transversal y forma parte del trabajo diario de prácticamente todas las áreas de la compañía; Está presente en múltiples proyectos, procesos y equipos, por lo que resulta complejo cuantificar con exactitud el esfuerzo económico total que dedicamos a innovar". "De hecho, es muy probable que la inversión real sea superior a los 3 millones de euros previstos en este plan", ha señalado.

El plan nace desde la nueva área de Innovación de la compañía, denominada Grupotec Innovation Hub, y cuenta con la colaboración de instituciones externas como la Universitat Politècnica de València (UPV), el Instituto Tecnológico de la Energía (ITE) o el Club de Innovación, entre otros, según ha explicado la empresa en un comunicado.

Este nuevo plan integra la innovación como una palanca de negocio orientada a mejorar la eficiencia interna, desarrollar nuevos servicios de alto valor y reforzar la propuesta de valor para los clientes en los ámbitos de las energías renovables, el agua y bioenergía, la ingeniería y el inmobiliario. Su planteamiento se apoya en un diagnóstico interno realizado durante los últimos meses. Este trabajo ha permitido consolidar 78 iniciativas y definir ocho grandes líneas estratégicas de innovación.

Estos ocho pilares, que actuarán como columna vertebral del programa, son la inteligencia artificial y la automatización de procesos, la digitalización integral del ciclo de vida de los proyectos y activos, la explotación avanzada de datos, la excelencia operativa, la industrialización y construcción avanzada, así como el posicionamiento y marca de la compañía.

INNOVACIÓN APLICADA AL CLIENTE Y AL SECTOR

Uno de los principales objetivos del Grupotec Innovation Hub será transformar la experiencia técnica acumulada por la compañía en nuevos servicios recurrentes de alto valor añadido, como activos digitales, operación y mantenimiento avanzada o gestión energética global.

Además, Grupotec quiere reforzar un modelo de innovación con doble impacto. Por un lado, generar ventajas competitivas y de rentabilidad para sus clientes y, por otro, contribuir al desarrollo del conjunto del sector mediante publicaciones técnicas, colaboración con proveedores y participación en iniciativas de innovación abiertas.

El despliegue del plan se desarrollará en tres grandes fases: una primera etapa de "Bases" en 2026, seguida de una fase de "Escalado y nuevos servicios" en 2027 y una última de "Consolidación y diferenciación" en 2028.

El objetivo final es que en 2028 la innovación esté plenamente integrada en los procesos de todas las divisiones, genere ahorros medibles, mejore la calidad del servicio y se convierta en un elemento diferencial para atraer talento y reforzar el posicionamiento de Grupotec en el mercado.