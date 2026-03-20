La Guardia Civil auxilia a un hombre atragantado mientras comía en un bar de Cullera

1071133.1.260.149.20260320130512 Archivo - Coche patrulla de la Guardia Civil - GUARDIA CIVIL-ARCHIVO

VALÈNCIA, 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

Varios agentes de la Guardia Civil auxiliaron el pasado martes a un hombre de 86 años que se había atragantado mientras comía en un bar de Cullera (Valencia). Los efectivos le practicaron las maniobras de Heimlich hasta que lograron que expulsara la comida de la boca y empezara a respirar de nuevo, según ha informado el instituto armado.

Los hechos sucedieron sobre las 14.00 horas del pasado 17 de marzo cuando los agentes recibieron el aviso de que un hombre de 86 años se había desmayado mientras comía con su mujer en un local de Cullera.

Una vez allí, vieron que el hombre no respiraba ni reaccionaba, que además tenía los labios morados y estaba tumbado, en posición lateral y expulsaba líquido y comida.

Ante la sospecha de que podría tratarse de un atragantamiento, los agentes le realizaron la maniobra de Heimlich y lograron que expulsara comida de la boca y comenzara a respirar. Posteriormente, fue trasladado por los servicios médicos al hospital para su completa recuperación.