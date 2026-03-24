La Guardia Civil desarrolla una operación contra la trata de seres humanos en Nules

Archivo - Un agente de la Guardia Civil, de espaldas, junto a un vehículo oficial - GUARDIA CIVIL - Archivo

CASTELLÓ 24 Mar. (EUROPA PRESS) - -

La Policía Judicial de la Guardia Civil de Castellón está llevando a cabo una operación por supuesta trata de seres humanos en la localidad castellonense de Nules, según han informado fuentes del instituto armado.

De momento, la Guardia Civil no ha aportado más información al respecto al haberse declarado secretas las diligencias.

Según ha informado Radio Castellón Cadena Ser, que cita fuentes municipales, las personas liberadas son mayoritariamente pakistaníes en situación irregular que eran llevados hasta Nules por un "capo" para hacer trabajos temporales y se hospedaban en viviendas donde llegaban a residir más de diez personas.