La Guardia Civil desmantela una plantación de marihuana en Burriana y detiene a dos hombres

La Guardia Civil desmantela una plantación de marihuana en Burriana (Castellón) y detiene a dos hombres. - GUARDIA CIVIL

CASTELLÓN, 29 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha desmantelado una plantación de marihuana situada en una nave de la localidad castellonense de Burriana y ha detenidos a dos hombres encargados de la vigilancia de este inmueble y del cuidado de la droga, según ha informado la Benemérita en un comunicado. Los agentes se han incautado de 595 plantas de marihuana, así como de útiles y productos usados para su cultivo y cuidado.

Los arrestados son presuntos autores de un delito contra la salud pública relacionado con el cultivo de cannabis y la defraudación de fluido eléctrico.

Estas detenciones se han efectuado en una nave industrial de Burriana tras comprobarse la existencia de una plantación indoor de la citada sustancia, ha detallado el instituto armado.

Asimismo, ha apuntado que la investigación se inició tras las vigilancias efectuadas y otras pesquisas, que llevaron a los agentes a constatar que la nave se encontraba custodiada permanentemente por al menos dos individuos que efectuaban la labor de guardería y cuidado de la droga.

Una vez efectuada la entrada a la nave y su registro, los guardias civiles confirmaron que en este inmueble había dos zonas diferenciadas, una destinada al cultivo y otra habilitada como morada para la pernoctación de los encargados de cuidar este espacio y la droga.

En esa morado se encontró gran cantidad de comida y agua almacenada para que estas personas pudieran autosuministrarse sin necesidad de salir a comprar en una larga temporada, ha precisado la Benemérita.

Los detenidos tienen 29 y 35 años. Tras ser puestos a disposición judicial, se decretó para estos hombres prisión provisional por orden de los juzgados de Vila-real (Castellón).