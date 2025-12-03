La Guardia Civil detiene a dos personas por la muerte de un allegado desaparecido en Sueca desde febrero

Archivo - Coche de la Guardia Civil en una imagen de archivo. - GUARDIA CIVIL - Archivo

VALÈNCIA, 3 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido a dos personas, de 49 y 55 años, en las localidades de Polinyà de Xúquer y Les Palmeres-Sueca (Valencia), por la muerte de un hombre que figuraba como desaparecido desde el pasado 20 de febrero. Los agentes han encontrado restos de un cuerpo en la parcela utilizada por uno de los arrestados y se investiga si corresponden con él, según ha informado el instituto armado en un comunicado.

La investigación se remonta a la tarde del pasado 11 de marzo cuando se personó en dependencias de la Guardia Civil de Sueca la exmujer del desaparecido para comunicar que no tenía noticias de su exmarido desde hacía 15 días ni tampoco ninguno de los conocidos o allegados, con los que había contactado la denunciante antes de formalizar la denuncia.

El último día en que tuvieron noticias suyas fue el 20 de febrero. Durante el desarrollo de la operación Sueca 125, los agentes han realizado diversas gestiones, de las que han resultado "de especial interés" el control de las actividades de los sospechosos y de sus datos así como la actividad telefónica.

De este modo se consiguió focalizar la investigación en dos personas allegadas a la víctima, lo que reforzó la hipótesis de que no había desaparecido voluntariamente.

Los agentes barajan la posibilidad de que pudiera fallecer la tarde/noche del 20 de febrero, además de valorar la etiología homicida, hipótesis que se ha corroborado con la investigación. Efectivos del Grupo de Homicidios llevaron a cabo las detenciones de los dos hombres, de nacionalidad española, el pasdo 1 de diciembre en Polinyà de Xúquer y Les Palmeres.

A los detenidos les atribuyen los delitos de homicidio, hurto y delito continuado de estafa. Durante las detenciones, registros y el resto de diligencias practicadas, la Guardia Civil consiguió localizar restos de un cuerpo en una parcela que era utilizada por uno de los investigados. Se continúa con la práctica de gestiones para confirmar que dichos restos se corresponden con el desaparecido.

La investigación ha sido llevada a cabo por agentes del grupo de Homicidios de Valencia, en colaboración con el Equipo Territorial de Policía Judicial de Almussafes. Las diligencias han sido entregadas en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 4 de Sueca.