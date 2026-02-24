La Guardia Civil devuelve a un vecino de Torrevieja la cadena de oro que le robó una mujer a plena luz del día - GUARDIA CIVIL

ALICANTE, 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha devuelto este martes a un vecino de Torrevieja (Alicante) la cadena de oro que presuntamente le robó una mujer, a plena luz del día y con el método del abrazo, mientras paseaba por la calle. Tanto ella como otro varón fueron detenidos acusados de la sustracción.

Gracias a la colaboración de los medios de comunicación y a la difusión de la información trasladada por la Benemérita el pasado viernes, un vecino de la víctima se puso en contacto con ella y, tras su identificación, el instituto armado ha procedido a la devolución de la cadena a su dueño.

El propietario ha agradecido la labor de los agentes y la colaboración ciudadana que ha hecho posible este desenlace, según han informado fuentes de la Guardia Civil en un comunicado.

Por estos hechos, agentes de la Benemérita detuvieron a una mujer y un hombre acusados de un delito de hurto como presuntos autores del robo, mediante el conocido como método el abrazo, de una cadena de oro a este hombre mientras paseaba por el municipio.

El hurto ocurrió en las inmediaciones de la conocida Curva del Palangre. Un testigo logró captar con su teléfono móvil el momento exacto de la sustracción y, con ello, aportar una prueba "que resultó clave para el desarrollo de la posterior investigación policial".

Tras recabar información sobre el vehículo en el que la mujer y un varón habían huido del lugar de los hechos, se activó de inmediato un dispositivo de búsqueda para la localización de los presuntos autores del hurto.

Minutos después, dos patrullas que se encontraban cubriendo una de las salidas de Torrevieja localizaron el vehículo sospechoso y le dieron el alto. Una vez realizada la primera verificación, los agentes comprobaron que tanto la descripción del turismo como la de sus ocupantes coincidían plenamente con la facilitada por el testigo.

Así, se llevó a cabo un registro exhaustivo del vehículo y de sus ocupantes, durante el que se acabó localizando, en uno de los bolsillos del pantalón de la mujer, la cadena de oro presuntamente sustraída.

Por estos hechos, ambos fueron detenidos como presuntos autores de un delito de hurto. Posteriormente, fueron puestos a disposición de la autoridad judicial competente, que decretó la puesta en libertad de ambos con la imposición de medidas cautelares.