La Guardia Civil entrega a la jueza de la dana transcripciones de llamadas de Emergencias y Bomberos el 29O

A las 12.23 el 112 planteó mandar efectivos a la rambla del Poyo y desde el Consorcio se contestó: "No lo sé... si es por tema de estadística y tal"

VALÈNCIA, 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un informe de la Guardia Civil entregado a la jueza de Catarroja que investiga la gestión de la dana recoge la transcripción de una serie de llamadas entre Emergencias y el Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia el 29O. En una de ellas, de las 12.23 horas, un técnico del 112 plantea a una persona identificada como "sargento coordinador" del Consorcio la posibilidad de movilizar efectivos forestales hacia la zona del río Magro y la rambla del Poyo. "Para qué", pregunta el representante del cuerpo de Bomberos, que en otro momento añade: "A ver... no lo sé, si es por tema de estadística y por justificar un poco el trabajo que puedan tener pues no sé, lo que queráis".

El documento, al que ha tenido acceso Europa Press, refleja en primer lugar una conversación de un minuto y un segundo de duración entre el técnico de Emergencias y un operador de Bomberos a las 12.21 h en la que el primero avisa al segundo de que "nos han entrado notificaciones y avisos de que en la zona del río Magro, concretamente donde está la zona del puente de Carlet". "Y en la rambla del Poyo, entre Torrente, Paiporta, Picanya, esa zona", precisa, para seguidamente añadir: "Parece que por el tema de la alerta hidrológica y demás".

Dicho esto, señala que "nos estaban pidiendo por si se podía enviar bomberos forestales para hacer un control por la zona o verificar in situ", a lo que el operador de Bomberos contesta: "Pues eso, espera, eso tendrás que hablar con el coordinador, eh, porque yo eso no puedo... eso tienes que llamar al teléfono del coordinador". Seguidamente, le proporciona un número de teléfono.

Minutos después, a las 12.23 horas, en una llamada de 3 minutos y 11 segundos, el técnico de Emergencias contacta con una persona que se identifica como sargento coordinador del Consorcio de Bomberos, al que le expone: "El motivo --de la llamada-- era porque nos ha entrado información en relación a la situación de emergencia, concretamente en la zona del río Magro, donde está el puente de Carlet y la rambla del Poyo". "En lo de Caballo", contesta el sargento.

"Sí, Torrente, Paiporta y demás, y nos estaban consultando si se podía movilizar bomberos forestales a hacer unas rondas o controlar la zona al lugar", añade el técnico de Emergencias, a lo que el sargento coordinador pregunta: "¿Para qué?". "Pues para ver cómo va la evolución del paso de agua y demás", contesta.

"Bueno, nosotros tenemos nuestros medios, quiero decir, estamos solventándolo todo de momento, si por ejemplo, hemos enviado a bomberos forestales a la zona de creo que l'Eliana, a un árbol. No sé, si queréis que salgan ellos y echen un vistazo, es cosa vuestra, no sé. A ver... no lo sé, si es por tema de estadística y tal, por justificar un poco el trabajo que puedan tener ellos, pues no sé lo que queráis. Como... ¿el tema qué sería?", expone el coordinador.

El técnico de Emergencias señala que le han "comentado que os lo dijera para ver si era viable hacer las salidas en estos puntos". "Pero concretamente ¿en el Magro?", pregunta el sargento de Bomberos. "Sí.. en específico en la zona del puente de Carlet, que se ve que ahí está el tema un poco delicado y también el barranco del Poyo de Torrente, Picanya y esta zona...", concretan desde Emergencias.

En este punto, el coordinador de Bomberos le pide que espere que se lo anote --"así yo lo justifico"-- y recita: "A ver, me has dicho la zona de Carlet, el Magro". "Puente de Carlet. Por donde pasa el río Magro. El barranco del Poyo, me han dado como referencia más genérica Torrent, Paiporta, Picanya, esa zona", incide el trabajador de la sala de Emergencias.

Finalmente, el sargento de Bomberos asegura: "Vale, pues ahora les movilizamos, lo que pasa es que tenemos a la Vallesa en l'Eliana que es la que lleva Torrente. Y... en el Magro, en la zona de Carlet la BV de Alzira, pues ahora se lo comento que tengo aquí al técnico forestal, ¿vale?".

A ello pregunta el técnico de Emergencias: "Vamos, ¿pero entonces lo van a reflejar ustedes en el caso o quieren que lo reflejemos nosotros?". "Pues... me das un segundo y te lo digo, ¿vale?", contesta el coordinador de Bomberos. "Un segundo, espérese ahí", agrega, antes de añadir: "¿Te llamo a este número dentro de un minuto?". "Vale, perfecto", contesta, antes de que se corte la comunicación.

Minutos después, a las 12.39 horas, en otra llamada de 2 minutos y 21 segundos, otro operador de Bomberos señala al técnico de Emergencias que ha hablado "con una compañera" suya a la que le ha "dicho que nos hagáis entrar las cartas y enviamos a bomberos forestales para allá". "¿Se van a enviar bomberos forestales para allá?", pregunta el técnico, a lo que el operador contesta: "Sí, pero entre la solicitud vuestra. Vía telemática".

En ese momento, el técnico de Emergencias afirma: "Estoy pensando que lo voy a pasar, tenemos un aviso de meteoemergencias situación 1". "¿Se ha activado situación 1 en el plan?", preguntan desde Bomberos. "Sí, hemos pasado el aviso, que también lo tenéis en la central", contestan en Emergencias. "Esto se pasó... se creó el caso sobre las 07:40 de la mañana o así", especifica.

"Sí que está abierto el plan", añade después el operador del Consorcio, a lo que contesta el técnico de Emergencias: "Claro, por eso lo digo, lo que pasa es que está como afectada la zona de la Ribera Alta, aunque esto ha salido un poco de la zona de la Carlet no, pero Torrente, Picanya y todo esto sí. Entonces.."

"¿EN QUÉ NIVEL ESTAMOS?"

"Para que me quede claro a mí. ¿En qué nivel estamos? ¿estamos en situación 1?", pregunta el de Bomberos. "Sí, lo que pasa es que se ha decretado para la zona de la Ribera Alta, en principio.. Lo que pasa es que en las zonas aledañas de momento no, pero..", dice el técnico de Emergencias, antes de que pregunte de nuevo el operador: "Esto es el Plan Especial de Inundaciones, ¿no? O es de PPE".

"No, no éste es el de inundaciones, de lluvia.. Lo que pasa es que se mezclan un poco, porque todo lo que son tormentas y fenómenos costeros pueden venir también, aunque fenómenos costeros no nos afecta, pero podría venir por el Plan Territorial", contesta. "Entonces voy a poner la nota de la conversación que hemos tenido que iban bomberos forestales a ambas zonas. Paso el adicional y lo que sea las movilizaciones o lo que sea lo ponéis ahí y así estamos todos al corriente", indica.

En otra llamada a las 14.06 horas, el técnico de Emergencias contacta con una operadora de Bomberos para "confirmar que nos ha entrado una información de que parece que en la zona del río Magro, concretamente en el municipio de Utiel, se había desbordado y estaban teniendo problemas de ese tipo". "Ah! Estamos, o sea, en Utiel.. hay un montón de servicios ahora.. de gente, de rescates", contesta ella.

"Sí, de rescates de personas particulares y demás que están con los vehículos, lo que pasa es que este tema del río Magro, que se había desbordado...", continúa el técnico. "Eso no lo sé", alega la operadora del Consorcio. "Bueno, nos ha llegado la información y era por si se podía movilizar alguna unidad de bomberos forestales o algo a comprobar allí.. in situ..", pide el técnico. "¿Al río Magro? ¿Para ver si se ha desbordado de verdad, quieres decir?", cuestiona ella.

"Sí, exacto, nos ha entrado una información en ese sentido de que parece que se había desbordado allí el Magro en Utiel", subraya el trabajador de Emergencias. "Vale, pues ahora se lo comunico yo al coordinador", asegura la operadora, que añade: "Vale, miramos a ver si se puede acercar alguien".