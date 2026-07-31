La Guardia Civil identifica dos focos "diferenciados en tiempo y en espacio" en el incendio de Vall d'Uixó

Árboles frutales quemados en el incendio forestal. - Ángel Sánchez - Europa Press

CASTELLÓ, 31 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha identificado dos focos "diferenciados en tiempo y en espacio" en el incendio de la Vall d'Uixó (Castellón) y esa es la línea de investigación que desarrolla para esclarecer las causas del fuego que desde el pasado sábado calcina miles de hectáreas en el entorno de la Serra d'Espadà.

Según ha explicado la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, "en la investigación que está llevando a cabo el Seprona, se puede confirmar que hay identificados dos focos diferenciados en tiempo y en espacio, cercanos los dos, y que se iniciaron en el monte muy cerca del casco urbano de la Vall d'Uixó, en concreto a los barrios que se desalojaron detrás del de Belcaire".

"Por lo tanto, en esa línea de investigación es en la que está trabajando la Guardia Civil", ha señalado Bernabé, que ha instado a dejar que la Benemérita lleve a cabo su labor y ha garantizado que cuando se disponga de más información se facilitará.

Frente a los incendios provocados por la mano del ser humano, la delegada ha reivindicado el "trabajo, el consenso y la conciencia". "La conciencia medioambiental también supone un cambio en el paradigma de las sociedades. Y esa es también una parte en la que dentro de todo el trabajo conjunto y común se tienen que abordar todos los ámbitos y todos los frentes", ha sostenido.