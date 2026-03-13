La Guardia Civil inspecciona 73 locales pirotécnicos por Fallas: "Hay actitudes vandálicas que no representan al sector"

La Guardia Civil inspecciona un establecimiento de artículos pirotécnicos en Valencia. - Rober Solsona - Europa Press

VALÈNCIA, 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil inspecciona durante los días previos a la semana crucial de las Fallas 2026 todos los establecimientos autorizados para la venta de artefactos pirotécnicos tanto en la ciudad de València como en sus alrededores, hasta un total de 73, con la finalidad de comprobar que las tiendas cumplen las medidas de seguridad y se ajustan a la normativa vigente. Los agentes encargados de las inspecciones lamentan que hay ciertas "actitudes vandálicas" relacionadas con los petardos que "no representan al sector".

Así lo ha explicado un miembro del equipo de inspecciones de la Comandancia de la Guardia Civil de Valencia, durante una visita a la petardería Piro Foc i Fantasia en la calle de Ciscar (L'Eixample): "Podríamos resumir la inspección en cuatro puntos, como serían el control del aforo del establecimiento y su almacenaje, comprobar que los vendedores acrediten la edad del comprador antes de realizar la venta y, por último, verificar que todos los productos pirotécnicos cumplan con la normativa legal vigente".

El agente ha apuntado que solo en València y su área metropolitana existen 73 establecimientos de venta de artificios pirotécnicos autorizados por la Delegación de Gobierno. El equipo de inspecciones de la Comandancia de Valencia inspecciona los de València y el resto de unidades territoriales dependientes de este organismo acuden a las demás zonas de la Comunitat Valenciana.

Asimismo, ha reconocido que los establecimientos "no suelen incurrir en faltas", pero ha especificado que en los últimos años han crecido "actitudes vandálicas que proyectan una mala imagen de Valencia hacia el exterior". "Últimamente en ciertas partes de la ciudad se reúnen personas que graban vídeos para redes sociales donde muestran cómo crean artefactos caseros con un riesgo tanto para su integridad física como para el resto de personas que pueden estar alrededor", ha subrayado.

"La Guardia Civil, junto con diferentes unidades, así como el Cuerpo Nacional de Policía y la Policía Local, desde hace tiempo están realizando labores de prevención e investigación para intentar minimizar este tipo de actos vandálicos, que no representan para nada al sector fallero y pirotécnico", ha remarcado el agente.

150 KILOS DE PÓLVORA EN UN DÍA

El gerente de la tienda Piro Foc i Fantasia, Pablo Rubio, ha explicado que "son inspecciones disciplinarias" que se deben cumplir durante estas fechas festivas. "Al final somos los primeros interesados en que toda la normativa se cumpla y que solamente se puedan comprar artilugios pirotécnicos en establecimientos de esta categoría y con estas calificaciones", ha declarado.

"Tenemos que cumplir con una normativa a nivel europeo, en las categorías F1, F2 y F3, que restringen la compra por edades", ha indicado Rubio. De la misma manera, ha señalado que "siempre que un menor de edad venga acompañado de un adulto", va a poder "tirar petardos de mayor categoría, aunque dentro de unos márgenes".

"Al final, los niños paran a alguna persona en la puerta para ver si le puede comprar petardos más fuertes", ha destacado. Por ello, el rol de los dependientes de las tiendas, según Rubio, es "identificarlos y prever cualquier problema derivado".

En relación a las ventas, el gerente ha apuntado que cuentan con "un almacenamiento de 150 kilos de materia reglamentada" y que, en algunos días de este mes, han llegado a "vaciar algún establecimiento". "En un día de campaña bueno podemos vender mil fuentes, cada una con medio kilo neto de pólvora", ha recalcado.

Rubio también ha recordado las categorías de artefactos pirotécnicos que venden en el local. "Tenemos la F1, que es para uso de 8 años y la venta es a partir de los 12; la categoría F2 es para uso de 10 años y la edad de compra es a partir de los 16 y después tenemos la categoría F3 el T1 y el P1, que son para mayores de edad", ha enumerado.

LOS PRODUCTOS PIROTÉCNICOS EN TENDENCIA

El gerente ha revelado cuáles son los artefactos novedosos que ha incluido la tienda estas Fallas 2026: "Tenemos la gallina turuleca, que emite un silbido que sale por su boca, mientras que por la parte trasera pincha un globo; la espada excalibur, que es para que los más pequeños puedan jugar más, y los nachos explosivos, una recreación hecha con cartón que pertenece a la categoría F2".

Entre los más tradicionales, ha mencionado "la gran afición valenciana por el masclet" y ha mostrado una creación de la casa, el "espanta COVID", dos de los artilugios pirotécnicos más vendidos en la petardería este año.

A su vez, Rubio ha expuesto el compromiso a futuro de su tienda con la pirotecnia infantil. "Al final, estamos moviéndonos hacia una pirotecnia más recreativa en la que, con el uso del artificio pirotécnico, los niños puedas disfrutar durante más tiempo", ha concluido.