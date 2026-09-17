La Guardia Civil interceptan en la A-7 un vehículo con un gran cargamento de anfetaminas y benzodiacepinas

La Guardia Civil intercepta en la A-7 a un vehículo con un gran cargamento de anfetaminas y benzodiacepinas - GUARDIA CIVIL

VALÈNCIA, 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Guardia Civil han detenido al conductor de un turismo que transportaba de forma oculta gran cantidad de anfetaminas en pastilla y 1.550 blísteres de medicamento del grupo de las benzodiacepinas, durante un auxilio realizado por parte de una patrulla de motoristas perteneciente al Destacamento de Tráfico Valencia-B.

Los hechos ocurrieron el pasado 10 de septiembre, cuando a través del Centro de Emergencias de la Generalitat Valenciana 112 se recibió en el Centro Operativo de Tráfico (COTA) el aviso de un turismo que se encontraba parado con las luces de emergencia en el arcén derecho en el punto kilométrico 320,500 de la autovía A-7, a la altura de Bétera (Valencia), según ha informado la Guardia Civil en un comunicado.

Cuando una patrulla acudió para asistir al conductor, su comportamiento hizo sospechar a los agentes, quienes tomaron la decisión de registrar el interior del vehículo.

Durante la inspección del turismo, se hallaron dos bolsas, donde se localizó un total de 26 kilogramos de pastillas (anfetaminas) y 1.550 blísteres de medicamento, equivalente a 15.500 pastillas, que contenían como principio activo clorazepam, perteneciente al grupo de las benzodiazepinas.

Por ello se procedió a la detención del conductor, un hombre de 48 años, por un supuesto delito contra la salud pública. El arrestado fue trasladado a dependencias de la Guardia Civil de Moncada, quienes se hicieron cargo de la instrucción de diligencias. El detenido, así como el resto de elementos de prueba, fueron puestos a disposición judicial ante el Juzgado de Instancia de Moncada.