La Guardia Civil investiga la aparición de un cuerpo calcinado en Oliva

VALENCIA 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil investiga el hallazgo de un cuerpo calcinado en la montaña de la Creu, en la zona alta del casco antiguo de la localidad valenciana de Oliva.

La delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, ha indicado en declaraciones a periodistas, tras visitar las actuaciones del Gobierno por la dana en Sot de Chera, que en este momento la Guardia Civil está desarrollando la investigación.

En concreto, los agentes están trabajando en el reconocimiento del cuerpo sin vida para poder identificarle y averiguar las causas del fallecimiento.

El cuerpo calcinado fue hallado este miércoles, según adelantaron Las Provincias y Levante-EMV, por una pareja de senderistas en una montaña en Oliva. La Guardia Civil investiga si se trata de Beatriz Guijarro, la joven de Oliva que se encuentra en paradero desconocido desde la madrugada del 9 de agosto.