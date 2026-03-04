La Guardia Civil investiga la muerte de un hombre por un disparo en Torrevieja (Alicante)

Archivo - Imagen de archivo de agentes de la Guardia Civil - ROBERTO PLAZA / EUROPA PRESS - Archivo

ALICANTE, 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil investiga el homicidio de un hombre de 33 años que falleció a consecuencia de un disparo en el municipio alicantino de Torrevieja. Todavía no han trascendido las circunstancias de este suceso, que ocurrió el pasado domingo de madrugada. Por el momento, no se han realizado detenciones y las pesquisas continúan.

Fuentes del instituto armado consultadas por Europa Press han señalado que los hechos se registraron en la zona de Punta Prima de esta localidad costera y han indicado que la Unidad de Homicidios de la Comandancia de Alicante ha asumido la investigación.

Del mismo modo, han precisado que un juzgado de Torrevieja ha decretado el secreto de las actuaciones relacionadas con este homicidio a un varón de nacionalidad checa.