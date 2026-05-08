La Guardia Civil lleva a los juzgados a 211 conductores en abril por delitos contra la seguridad vial

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VALÈNCIA, 8 May. (EUROPA PRESS) -

La Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil en la Comunitat Valenciana puso a disposición judicial el pasado mes de abril a un total de 211 conductores como presuntos autores de delitos contra la seguridad vial, según ha informado el instituto armado en un comunicado.

De esta cifra, 96 conducían sin permiso o licencia --de los que 37 era por pérdida total de puntos, seis por ser privados cautelarmente por decisión judicial y 53 por no haber obtenido nunca el permiso o licencia--; 104 por hacerlo bajo los efectos de bebidas alcohólicas; seis por conducción temeraria; cuatro por exceso de velocidad y uno por conducir con drogas en el organismo.

En la provincia de Valencia los agentes actuaron contra 43 conductores por carecer de permiso o licencia; 45 por conducir bajo los efectos del alcohol; uno por conducir con drogas en el organismo; otro por exceso de velocidad y otro más por conducción temeraria.

En Castellón se actuó contra 17 conductores por carecer de permiso o licencia, contra 13 por circular bajo los efectos del alcohol y otro más por conducción con drogas en el organismo.

En la provincia de Alicante, se actuó contra 36 conductores por carecer de permiso o licencia; 46 por conducir bajo los efectos del alcohol; cuatro por conducción temeraria; tres por exceso de velocidad y uno por conducir con drogas en el organismo.