La Guardia Civil mantiene un operativo para detener a los presuntos autores de un doble homicidio en Elche (Alicante)

ALICANTE, 23 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil mantiene desplegado este martes un operativo para detener a dos hombres como presuntos autores del homicidio de dos personas en una vivienda del término municipal de Elche (Alicante), concretamente en la zona de El Pinet, según han señalado fuentes del instituto armado consultadas por Europa Press.

Los hechos ocurrieron este lunes por la tarde, sobre las 18.00 horas, y, además de los dos fallecidos, hay un herido muy grave que permanece ingresado en un centro hospitalario de Elche, de acuerdo con las mismas fuentes.

Igualmente, han apuntado que los presuntos autores, dos varones de nacionalidad polaca, están en el interior de la vivienda en la que supuestamente se ha producido este suceso y no hay indicios de que tengan armas.

Por otro lado, han indicado que las dos personas fallecidas y el herido son de nacionalidad alemana. Los investigadores descartan que detrás de estos hechos haya un ajuste de cuentas, aunque las pesquisas siguen abiertas para determinar qué ha podido pasar.