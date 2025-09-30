La Guardia Civil rescata a una mujer atrapada en un incendio en una vivienda de Altea (Alicante)

La Guardia Civil rescata a una mujer atrapada en un incendio en una vivienda de Altea - GUARDIA CIVIL

ALICANTE, 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Guardia Civil han rescatado a una mujer de 36 años que había quedado atrapada durante un incendio declarado en una vivienda unifamiliar de Altea (Alicante). La afectada fue evacuada en buen estado al Hospital de la Vila Joiosa y dos familiares que trataron de auxiliarla fueron atendidos por síntomas leves de inhalación de humo.

Los hechos ocurrieron en la madrugada del 23 de septiembre, cuando una patrulla del instituto armado del Puesto Principal de Altea acudió con urgencia al domicilio afectado tras recibir el aviso del fuego, según ha explicado la Benemérita en un comunicado.

A su llegada, junto a una dotación de la Policía Local de Altea, los agentes confirmaron que una mujer estaba atrapada en una estancia de la planta baja del domicilio tras una ventana protegida con rejas, con una densa acumulación de humo.

Ante la inminencia del riesgo y mientras se incorporaban los servicios de extinción, los agentes forzaron la reja que cerraba la ventana de la habitación con medios manuales, como una maza y una palanca. Así, lograron retirar la reja de los anclajes de la pared y lograron poner a salvo a la mujer en el exterior.

Poco después, una unidad del Servicio de Ayuda Médica Urgente (SAMU) llegó hasta el lugar de los hechos y atendió a los dos familiares que habían intentado auxiliar a la mujer antes de la llegada de los agentes porque presentaban síntomas leves de inhalación de humo. Por su parte, la rescatada fue trasladada en buen estado al Hospital de la Vila Joiosa para una valoración médica. Finalmente, los bomberos extinguieron el incendio y la patrulla permaneció en la zona hasta que finalizó el servicio.

La Guardia Civil ha destacado la "coordinación" y la "rápida respuesta conjunta" de la Policía Local de Altea, efectivos médicos del SAMU y de los bomberos, ya que este hecho "permitió minimizar riesgos y evitar consecuencias más graves".