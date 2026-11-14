'La guardia infinita', el relato "íntimo" que enseña la herida de la pandemia en la salud mental de los sanitarios

Natalia Bonillo y Álex Zahinos - REMITIDA BARLIN LIBROS

VALÈNCIA, 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

¿Qué precio han pagado los y las profesionales de la sanidad que cuidaron a la población durante la pandemia de la covid? ¿Qué ocurre cuando se acaban los aplausos? ¿Qué queda de nosotros cuando la emergencia se convierte en rutina? Y, sobre todo, ¿quién cuida al cuidador? Estas son algunos de los interrogantes que sobrevuelan en 'La guardia infinita', un libro en el que Natalia Bonillo y Álex Zahinos se atreven a enseñar, mediante un relato "íntimo", las secuelas que la crisis dejó en la salud mental de los sanitarios.

'La guardia infinita' (Barlin Libros) cuenta la experiencia real de Natalia Bonillo, una joven enfermera que, recién incorporada a la profesión, se vio obligada a enfrentarse a una de las más gigantescas catástrofes de la historia reciente.

El relato comienza por el final. En junio de 2024, Natalia, embarazada de mellizos, rompe aguas seis semanas antes de lo previsto y debe ser trasladada de urgencia al mismo hospital donde trabajó durante la pandemia. El lugar que había jurado no volver a pisar se convierte, cuatro años después, en el escenario del nacimiento de sus hijos.

En el Hospital Marítimo --escenario principal de la narración, un lugar real ubicado en la ciudad de València, aunque el nombre se ha cambiado por motivos de privacidad--, Natalia asistió durante casi dos años a la muerte de pacientes aislados, compartió el agotamiento y la incertidumbre de sus compañeras y trató de mantenerse en pie mientras su propia salud mental se deterioraba.

Pero en medio de aquella oscuridad también descubrió la fuerza de los vínculos humanos: la complicidad entre compañeras, los pequeños gestos de ternura hacia los pacientes, el humor como refugio y una solidaridad capaz de abrirse paso incluso en las circunstancias más adversas.

La narración es fruto del trabajo conjunto de Natalia y Álex, partiendo de su experiencia personal como enfermera y el acompañamiento de él durante el proceso. La relación entre ambos permite conocer una dimensión menos visible de la pandemia: sus consecuencias en la intimidad de las parejas y las familias. Su historia muestra cómo el sufrimiento puede alterar la convivencia, pero también cómo el acompañamiento y los cuidados mutuos pueden contribuir a la recuperación.

Álex Zahinos explica a Europa Press cómo surgió la idea de este proyecto: "Asistí como primer espectador y, con el devenir de la pandemia, me iba dando cuenta de cómo crecía mi admiración hacia Natalia y hacia todo ese grupo de compañeras, que estaban viviendo en primera línea del covid".

"Hubo un día en el que nos sentamos, el mundo estaba recobrando su normalidad, aunque las sanitarias aún seguían intubando gente en las salas y le dije lo que pensaba, que su historia era una de las grandes historias de nuestro tiempo y que si quería que alguna vez, cuando estuviera preparada, podíamos contarlo para, quizás, ayudar a otras como ella que estaban viviendo esa quiebra de salud mental".

En este sentido, el autor recuerda un dato impactante que se incluye en el prefacio del volumen: según el Colegio Nacional de Enfermería de España, el 85% de las enfermeras vieron afectada su salud mental durante la pandemia.

UN DISCURSO "SILENCIADO"

Natalia Bonillo alude al doble objetivo del libro. Por un lado, pretende "contar la historia de los sanitarios y sanitarias". En este punto, hace notar que "cada uno tiene su discurso sobre la pandemia, pero los sanitarios vivimos dos: uno dentro del hospital y otro fuera. Y el de dentro se ha silenciado, se asumió que era nuestro deber y no se ha pensado suficientemente en las consecuencias físicas y mentales".

Pese a todo, y aquí incide en la segunda meta, el libro "tiene mucha luz porque va de alguien que no paró de moverse hacia delante, que intento salvar muchas vidas y trató de salvar la suya". "Si alguna compañera se siente así y aún se sigue culpabilizando, puede aliviar ese dolor saber que hay más gente como ella", apunta.

Finalmente, Álex enfatiza que el actual es "un momento políticamente decisivo, donde se hacen muchas propuestas y también hay reivindicaciones". Por ello, anima a reflexionar sobre el hecho de que "en España hubo menos gente que quedó atrás por la covid, algo que tuvo que ver con nuestra sanidad publica".

"La sanidad pública española es un compromiso que adquirimos todos con todos para cuidarnos a nosotros mismos. Deberíamos retomar con mucha fuerza cuidar al cuidador, lo que significa poner todos los recursos a su alcance para que no se sientan solos y puedan cuidar con calidad al paciente".

Natalia Bonillo Martín (Manises, 1992) es enfermera y Máster en Igualdad y Género en el Ámbito Público y Privado de la Universitat Jaume I. Durante la crisis de la covid-19 fue una de las miles de novatas que trabajaron como enfermeras de pandemia en nuestros hospitales. Posteriormente se dedicó a la enfermería geriátrica como coordinadora de equipo.

Alejandro Zahinos Cañero (València, 1988) trabajó como periodista cultural en el diario Levante-EMV. También pasó por la redacción de Superdeporte y ha colaborado en medios como El Confidencial, À Punt Media o Valencia Plaza. Hoy ejerce su trabajo en Radial Oficina Creativa.