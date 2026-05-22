El guitarrista Ausiàs Parejo debuta en Rusia interpretando a Joaquín Rodrigo con la Filarmónica de San Petersburgo

Archivo - Ausiàs Parejo en concierto con la Orquesta de Valencia - LIVE MUSIC VALENCIA - Archivo

VALÈNCIA, 22 May. (EUROPA PRESS) -

El guitarrista valenciano Ausiàs Parejo debutará en Rusia con la 'Fantasía para un gentilhombre' de Joaquín Rodrigo junto con la Orquesta Filarmónica de San Petersburgo, dirigida por Stepan Armasar en el Grand Hall of the St. Petersburg State Academic Philharmonia el lunes 25 de mayo.

Parejo tiene 20 años y ha ganado 40 primeros premios en concursos nacionales e internacionales. El músico saldrá al escenario con la formación sinfónica más antigua de Rusia y abordará esta exigente obra en el 125º aniversario del nacimiento del reconocido compositor de Sagunt en el marco del 29º International Festival Musical Olympus. Además, rendirá homenaje a Manuel de Falla en un recital en el Centro Español de San Petersburgo el día 27, según ha explicado la representación del artista en un comunicado.

El intérprete tocará en San Petersburgo la obra de Rodrigo, tras hacerlo recientemente en Plovdiv (Bulgaria) para rendirle homenaje después de una gira por Japón en la que ha ofrecido un total de ocho recitales. Parejo fue además nominado en la categoría de Mejor Álbum de Música Clásica de los Latin Grammy 2025 por su disco 'Brouwer, Erena and Others: Guitar Works'.

Rodrigo compuso 'Fantasía para un gentilhombre' en 1954 a petición de Andrés Segovia, a quien se la dedicó y que la interpretó en su estreno con la San Francisco Symphony, dirigida por Enrique Jordá, en el War Memorial Opera House de San Francisco (California, EE UU) el 5 de marzo de 1958.

Este concierto para guitarra y orquesta es el segundo más popular del autor después del 'Concierto de Aranjuez', la obra española más internacional, interpretada, grabada y conocida, y con la que la guitarra alcanzó el máximo reconocimiento en las salas de conciertos.

La Fantasía está compuesta por cuatro movimientos, 'Villano y Ricercare', 'Españoleta y Fanfare de la Caballería de Nápoles', 'Danza de las hachas' y 'Canario', basados en seis danzas cortas para guitarra solista del compositor y guitarrista turolense Gaspar Sanz (1640-1710), tomadas de su obra Instrucción de música sobre la guitarra española.

El festival, que se realiza en colaboración con la Filarmónica Académica Dmitri Dmítrievich Shostakóvich de San Petersburgo del 25 al 31 de mayo, reunirá a ganadores de prestigiosos concursos internacionales.

El director ruso Stepan Armasar, primer premio del Concurso Internacional de Dirección de Orquesta Arturo Toscanini de Parma (Italia) en 2025, dirigirá el primer concierto que se iniciará con la obra '¡Viva el Olimpo! Obertura de la celebración¡ de Andrei Petrov. Parejo afrontará la obra de Rodrigo como ganador del Concorso Internazionale di Chitarra Classica Michele Pittaluga (Italia, 2025).

HOMENAJE A FALLA

El guitarrista ofrecerá también un concierto con el programa 'Homenaje a Manuel de Falla' en el Centro Español de San Petersburgo el miércoles 27. El repertorio traza un diálogo entre su obra y la profunda huella que dejó en compositores de distintas generaciones. A través de piezas dedicadas explícitamente al maestro gaditano o inspiradas en su lenguaje, el concierto explorará su universo estético: el ritmo, el color, la raíz popular y la modernidad.

Los conciertos de Parejo proponen una lectura original del legado de Falla a través de la guitarra, instrumento emblemático de la cultura española, incluyendo obras que rinden homenaje al compositor o que dialogan estéticamente con su universo sonoro. La propuesta combina la difusión del patrimonio musical español, una interpretación musical de alto nivel y la creación contemporánea.

El programa incluirá Danzas españolas de Gaspar Sanz (1640-1710), Suite Homenajes de Vicente Asencio (1908-1979), Invocación y Danza de Joaquín Rodrigo (1901-1999), Estudio sobre un tema de Thalberg y La Cartagenera de Francisco Tárrega (1852-1909) y una selección de El amor brujo de Manuel de Falla (1876-1946), asimismo interpretará junto con el Coro del Centro Español de San Petersburgo algunas obras como El Vito de Federico García Lorca.