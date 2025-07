Gustau Muñoz dimite como director de una colección de El Magnànim tras salir de la AEPV: "Hasta aquí hemos llegado"

VALÈNCIA, 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

El ensayista y traductor Gustau Muñoz ha anuncido que dimite de su puesto de director de la colección 'Pensament i Societat' de la Institució Alfons el Magnànim (IAM) después de que esta editorial de la Diputación haya abandonado la Associació d'Editorials del País Valencià (AEPV).

En una carta abierta en eldiario.es, Muñoz lamenta: "No puedo entender que la IAM actual sea más lamentable y retrógrada que la que dirigía durante el franquismo un señor como Arturo Zabala, que tenía muy claras estas cuestiones". La decisión del responsable de la colección llega después de que, según avanzó Levante-EMV, El Magnànim haya dejado la asociación de editoriales "porque no utiliza el valenciano de nuestros pueblos".

Gustau Muñoz manifiesta que "quizás" tendría que haber dimitido antes, pero que quería dar "un margen de confianza a una persona honesta y bienintencionada" como el último director de la IAM, Enric Estrela, quien dejó el cargo a principios de julio por motivos personales.

"Pero ya no puede ser. Hasta aquí hemos llegado. Lo hago ahora en forma de Carta Abierta porque no tengo el gusto de conocer a los responsables (¿y, además, quién son, Vicente Mompó del PP o el señor Jorge Rodríguez, de Ens Uneix y ex PSPV?) de la última barbaridad cometida, el abandono de la Associació d'Editorials del País Valencià", alega.

Muñoz añade que "se podría discutir largamente sobre esta maniobra tan propia de tiempos pasados, tristes y decepcionantes, que parecían superados", pero cree que "realmente no merece la pena".

"¿No se había llegado a un pacto o consenso lingüístico con la Acadèmia Valenciana de la Llengua? ¿O los responsables actuales del # quieren retroceder en la época de 'Paquita la Rebentaplenaris' y la Batalla de València y hacer un espectáculo ridículo que será el hazmerreír en toda España? No lo tengo nada claro. Me lo tendrían que explicar. No puedo entender que la IAM actual sea más lamentable y retrógrada que la que dirigía durante el franquismo un señor como Arturo Zabala, que tenía muy claras estas cuestiones. Me lo tendría que explicar muy bien el líder de Ens Uneix, Jorge Rodríguez, ex PSPV, de Ontinyent (la Vall d'Albaida), que qué papelón está haciendo...", afirma.

CRITERIOS ACADÉMICOS

Y sostiene que la AEPV "hace lo que hacen todos los escritores valencianos y los usuarios leales de la lengua, el mundo cultural, escolar, universitario, académico... Nada más. Seguir los criterios académicos con fundadamento en la lingüística, una disciplina que se cultiva en la Universidad, y en el espíritu policéntrico y convergente que preconizaba el insigne filólogo Manuel Sanchis Guarner, la tradición consolidada y cualquier ciudadano valenciano con dos dedos de frente. El criterio que inspiró las 'Normes de Castelló' del 1932, y que han seguido todos los escritores valencianos mínimamente solventes desde entonces".

Precisamente, hoy se le ha preguntado sobre la salida de El Magnànim de la AEPV al presidente de la corporación provincial, Vicent Mompó, quien ha explicado que esa "ha sido una decisión del área de Cultura" de esta entidad que él considera "acertada".

"Nosotros estamos para fomentar, utilizar y promover nuestra lengua y para reivindicar nuestras cosas", ha dicho, al tiempo que ha descartado "estar al lado de instituciones que están más pendientes de apoyar el catalán o apostar por los países catalanes o todos estos sueños morbosos para alguien".

Así, ha añadido que entiende que si se ha decidido salir de esa asociación habrá sido por algo que tendrá que ver con lo que ha explicado.