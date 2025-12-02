'Cómo Hacer Burpees', teatro para reflexionar sobre "el auge del discurso ultra en la juventud actual"

'Cómo Hacer Burpees' En El TEM - TEM

VALÈNCIA, 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Teatre El Musical (TEM) acoge este fin de semana 'Cómo Hacer Burpees', la nueva creación de la compañía valenciana La Canadiense, una pieza que nace de "un potente" proyecto de mediación con jóvenes entre 18 y 23 años y que se adentra en un territorio tan "urgente como complejo": la construcción ideológica, la identidad y el papel del discurso ultra en la juventud actual.

Las funciones tendrán lugar el sábado 6 de diciembre a las 20:00 h y el domingo 7 de diciembre a las 19:00 h, con una duración aproximada de 60 minutos y aforo reducido a 60 personas.

'Cómo Hacer Burpees' es el resultado de un proceso de acompañamiento y creación con adolescentes en el que se ha trabajado desde la expresión física, la reflexión colectiva y la lectura crítica del entorno. A través de referentes como DV8, Pina Bausch o las metodologías de Benja Prati y Augusto Boal, la compañía ha investigado cómo traducir un contenido textual y socialmente incómodo en lenguaje escénico vivo, corporal y participativo.

El proyecto propone una aproximación que invita a mirar de frente discursos instalados en el día a día de muchos jóvenes. "En vez de tener envidia, canalízalo como aprendizaje" es una de las ideas que atraviesa esta investigación: no desde el adoctrinamiento, sino desde el pensamiento crítico y el cuestionamiento del propio entorno emocional y social.

TEATRO POLÍTICO

La Canadiense es una compañía nacida en 2020 a partir de las Joventuts d'Atirohecho. Integrada por Rubén Cerdà-Bacete, Sara Cerón, Carla Cea, Marc Campos y Francesc Romeu, la formación combina artes escénicas contemporáneas con investigación social y trabajo comunitario.

Tras producciones como 'Venezuela', '2030' o 'España 3000', la compañía centra ahora su mirada en el auge de la extrema derecha entre la juventud y en la necesidad de generar espacios donde pensar juntas desde el cuerpo, el conflicto y la colectividad.

El trabajo de La Canadiense se articula alrededor de una mirada crítica y profundamente comprometida con el presente. Sus propuestas utilizan el teatro como motor de cambio social, abordando de forma directa la crisis climática y ecológica, el papel transformador de los movimientos sociales y la importancia de generar narrativas que contrarresten el nihilismo y el catastrofismo tan presentes en el panorama actual.

A través del cuerpo, la escena y la reflexión colectiva, la compañía invita a imaginar nuevas posibilidades y a activar miradas más conscientes y constructivas sobre nuestro tiempo

Con su nueva obra, invita a pensar qué elementos moldean la identidad juvenil hoy: la exigencia, el miedo, el deseo de pertenecer, la frustración, la necesidad de éxito y el impacto de las narrativas extremistas. A través del cuerpo, la fisicalidad y la escena contemporánea, el espectáculo abre un espacio de diálogo para jóvenes y adultos sobre cómo se construyen los discursos y hacia dónde nos mueven.