Hacienda asigna 273 millones del Plan EDIL DANA a 95 entidades locales para la reconstrucción y ante futuras riadas

El ministro de Hacienda, Arcadi España, presenta en Mislata (Valencia) los programas EDIL DANA para paliar los efectos de las inundaciones provocadas por la dana de octubre de 2024 y prevenir futuros desastres naturales. - ROBER SOLSONA-EUROPA PRESS

VALÈNCIA, 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Hacienda, a través de la Dirección General de Fondos Europeos, ha resuelto la convocatoria de expresiones de interés del Plan EDIL DANA y ha asignado así un total de 273,2 millones de euros de ayuda financiera procedente del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER).

Esta dotación, enmarcada en el Objetivo Específico 2.10 del Programa Plurirregional de España FEDER 2021-2027 (POPE) y bajo el paraguas del Reglamento europeo RESTORE, movilizará una inversión pública total de 287,6 millones de euros destinada a reparar los daños de ocasionados por la dana de octubre de 2024 y a contribuir a la seguridad del territorio ante futuras riadas e inclemencias meteorológicas.

El ministro de Hacienda, Arcadi España, ha dado a conocer la resolución de estas ayudas en la visita que ha realizado este jueves a la localidad valenciana de Mislata, a uno de los municipios beneficiarios del plan.

España ha explicado que esta jornada se ha notificado la resolución de manera individualizada a las entidades locales que disfrutarán de ellas, con el fin de que puedan desarrollar los diversos proyectos planteados.

El representante del Ejecutivo central ha asegurado que las actuaciones previstas mejorarán "la capacidad, la resiliencia y la adaptación de los municipios al cambio climático".

Gracias a una tasa extraordinaria de cofinanciación comunitaria del 95 por ciento, las corporaciones locales beneficiarias podrán ejecutar de manera inmediata actuaciones diseñadas bajo la metodología de los Planes de Actuación Integrados (PAI), garantizando que la reconstrucción no suponga únicamente reponer lo dañado sino también dotar a las zonas afectadas de infraestructuras resilientes, inteligentes y sostenibles preparadas ante el impacto del cambio climático.

El Ministerio de Hacienda ha asegurado que con esta resolución reafirma su "compromiso firme con las entidades locales damnificadas por la catástrofe de octubre de 2024". A través de esta inyección de fondos europeos FEDER, el Gobierno impulsa "una reconstrucción ágil y transformadora del tejido municipal" y dota a los ayuntamientos y mancomunidades "de las herramientas y recursos financieros necesarios para fortalecer su resiliencia estructural, la seguridad de sus vecinos" y también "garantizar que los territorios afectados salgan mejor preparados, más sostenibles y plenamente protegidos ante el impacto de futuros episodios climáticos extremos".

"ÉXITO DE CONCURRENCIA"

Desde Hacienda han resaltado el "notable éxito de participación" para beneficiarse de este plan, con 34 solicitudes recibidas y aprobadas. El ministerio ha detallado que se trata de tres grandes Ciudades: València, Torrent y Paterna, que recibirán hasta 12 millones de euros de ayuda; 18 ciudades intermedias: Algemesí, Alfafar, Xirivella, Cullera, Riba- roja de Túria, Manises, Requena, Picassent, Llíria, Alzira, Aldaia, Catarroja, Mislata, Alaquàs, Bétera, Silla, Paiporta y Sueca, que tendrán hasta 9 millones de euros de ayuda; y 13 áreas urbanas funcionales (AUF), lideradas por ayuntamientos, mancomunidades y diputaciones provinciales, que recibirán hasta 6 millones de ayuda.

En términos de alcance territorial, el plan dará cobertura a 95 municipios: 69 localidades de la Comunitat Valenciana que se vieron afectadas por la dana y otros 26 municipios de Albacete y Cuenca, articulados a través de las Áreas Urbanas Funcionales (AUF), capitaneadas por las respectivas diputaciones provinciales para dar respuesta a las zonas de Letur y Mira.

TRES GRANDES EJES

Arcadi España, ha explicado que las operaciones seleccionadas en los PAI se estructuran en torno a tres grandes ejes estratégicos que combinan obra civil de gran envergadura, inteligencia digital y cohesión comunitaria. Así, hay una apartado de Resiliencia estructural, hidráulica y conectividad vial, "con el propósito primordial de frenar, absorber y encauzar el agua caída en lluvias torrenciales antes de que alcance las zonas habitadas".

A este escudo hidráulico se suma como segundo eje el orientado a la protección ciudadana, la alerta temprana y la respuesta inmediata con el fin de "anticiparse a la catástrofe y garantizar que los servicios municipales sigan prestando asistencia incluso en las situaciones más críticas". Como tercer eje, los planes prevén actuaciones a consolidar un escudo social, ampliar el parque de vivienda y reactivar la economía local.

El titular de Hacienda ha resaltado "la importancia de adaptar los municipios al cambio climático, que no se puede negar que existe". "Nos tenemos que proteger y, para eso, tenemos que invertir" y hacerlo "de forma diferente", ha dicho el ministro, que ha apuntado que "ahí entra el trabajo de los EDIL DANA".

España ha agradecido a la Unión Europea "toda la solidaridad con zonas afectadas por la dana y el trabajo de la Comisión Europea, que ha facilitado esos fondos y ha permitido disponer de ellos". Asimismo, ha remarcado la labor del Ejecutivo central en favor de los municipios valencianos afectados por la dana y en este contexto y "desde hace casi un año", el de la comisionada del Gobierno para la reconstrucción tras dana, Zulima Pérez, para impulsar "la gestión de un volumen sin precedentes de más de 9.000 millones de euros" puestos por la administración central en estas poblaciones.

También ha reconocido la "gran" labor de la secretaria general de Fondos Europeos, Mercedes Caballero, y su equipo para "que los recursos del Gobierno y de la UE puedan fluir entre las distintas administraciones y llegar al día a día de los ciudadanos".

"APUESTA POR EL MUNICIPALISMO"

El alcalde de Mislata, Carlos Fernández Bielsa, ha agradecido la presencia de Arcadi España en esta población para presentar los EDIL DANA y ha destacado "la importante" inversión de fondos europeos que estos suponen para los municipios afectados por la dana de octubre de 2024.

El primer edil ha dado además las gracias al Ejecutivo central por "su apuesta por el municipalismo", "sin importar colores" y "siempre pensando en las políticas para las personas que cambian la sociedad" y para impulsar "proyectos que hacen las ciudades más resilientes, más accesibles y más adaptadas a la realidad social, económica y medioambiental".

El responsable municipal ha detallado que a través de los citados programas, Mislata contará con "más de 9,5 millones de euros para convertir un eje importantísimo" de la ciudad, "la avenida Gregorio Gea, en un espacio más moderno, vanguardista y resiliente". "Para mí, como alcalde, es un placer, un orgullo, poder al ministro para presentar un plan que para Mislata es un gran impulso" que da respuesta a "una gran necesidad".