Hallan 150 restos fósiles en el yacimiento de Quibas, entre ellos un cúbito de lince o una mandíbula de bisonte

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VALÈNCIA 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

El yacimiento paleontológico de Quibas (Albanilla, Murcia) representa una de las cápsulas del tiempo más importantes de Europa, con fósiles de más de 80 especies diferentes. En la última campaña de excavación, el equipo de paleontólogos ha recuperado cerca de un centenar y medio de restos fósiles de grandes y medios vertebrados, así como varios centenares de pequeños animales como lagartos, serpientes, sapos, ratones, lirones o topos.

Entre los hallazgos más destacados se encuentra un cúbito de lince ibérico, que refuerza el papel de Quibas como enclave excepcional para el estudio de los primeros ancestros de este felino endémico. También el descubrimiento de una mandíbula de bisonte o de fósiles completos como un caparazón de tortuga mediterránea, que representa el ejemplar más antiguo conocido de su especie en la península ibérica.

Así lo detalla la Universitat de València (UV), que lidera actualmente el equipo investigador de este enclave con Pedro Piñero (Ramón y Cajal) como director. Los trabajos de excavación y de investigación del yacimiento permiten "abrir una ventana al pasado que revela cómo era el sudeste ibérico en tiempos pretéritos".

El equipo liderado por la UV lleva trabajando en la zona desde 2014. Se trata de una antigua cueva llena de sedimento rico en fósiles que datan de hace un millón de años (pleistoceno inferior final). El proyecto cuenta con la codirección de Jordi Agustí, profesor investigador en el Instituto Catalán de Paleontología.

"La última campaña de excavación ha resultado muy exitosa --indica Piñero--. Hasta ahora solo se habían obtenido fragmentos aislados de bisonte, por lo que este nuevo fósil permitirá avanzar en el conocimiento de la especie". Otros hallazgos del último año son una falange distal de tigre dientes de sable, varios restos de un gran rapaz y una segunda falange de rinoceronte etrusco.

En definitiva, este emplazamiento "ofrece una oportunidad única para avanzar en el conocimiento paleoambiental y faunístico del momento en que llegaron los primeros humanos a Europa occidental". Además, supone una contribución para comprender los acontecimientos climáticos del inicio de las edades de hielo en la península ibérica, ya que ha registrado hasta seis cambios climáticos glaciares e interglaciales, "una secuencia única de alternancia de fases áridas y húmedas en Europa", apunta el director del equipo.

Desde su descubrimiento en 1994, el yacimiento de Quibas ha producido restos fósiles de más de 80 especies de vertebrados e invertebrados de la parte alta del pleistoceno inferior, entre los que se incluyen grandes y pequeños mamíferos, aves, reptiles, anfibios y peces. Su mayor reclamo es el lince ibérico, dado que los restos conservados de las poblaciones más antiguas de este carnívoro son muy escasos. Sin embargo, en Quibas se ha recuperado la colección más completa hasta la fecha.

UN DOCUMENTAL VIAJA EN EL TIEMPO UN MILLÓN DE AÑOS CON IA

El interés por este lugar ha impulsado el reciente estreno del documental 'Un safari al Pleistoceno', producción pionera en España dentro de la divulgación paleontológica, dirigido por el realizador Alejandro Artés y basado en los estudios del equipo científico de Piñero.

Un cortometraje pionero que recrea este paisaje hace un millón de años mediante la inteligencia artificial. Esta producción hiperrealista, en la que se unen ciencia, tecnología e historia, revive, en 15 minutos, un inédito viaje al pasado.

Se puede ver de forma gratuita y contribuye a "continuar reconstruyendo el complejo puzle de fósiles, especies y enigmas que conserva Quibas, un entorno comparable a referentes como Atapuerca u Orce", destacan Jordi Agustí y Pedro Piñero.

El proyecto de investigación y socialización del yacimiento está financiado por el Ayuntamiento de Abanilla, la Región de Murcia y el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, a través del proyecto Ramón y Cajal de Pedro Piñero, adscrito a la UV.