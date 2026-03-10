Hallan el cadáver de una persona con las piernas seccionadas en una planta de reciclaje de Paterna

Archivo - Vehículo de la Policía Nacional en València - POLICÍA NACIONAL - Archivo

VALÈNCIA 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

El cadáver de una persona con las piernas seccionadas ha sido hallado en la madrugada de este lunes en una planta de reciclaje del Polígono Fuente del Jarro de Paterna (Valencia), según han confirmado a Europa Press fuentes conocedoras del hallazgo.

El cadáver fue localizado por un operario en la planta de reciclaje y, en principio, no presentaba indicios de criminalidad, con lo que todo apuntaría a que se trata de una muerte accidental o fortuita.

No obstante, el Grupo de Homicidios de la Policía Nacional ha abierto una investigación para esclarecer lo ocurrido e identificar a la persona hallada en la planta de reciclaje.

Según ha adelantado hoy Las Provincias, se trataría de un hombre de 50 años, indigente, que se habría quedado dormido dentro del contenedor de recogida de cartón para resguardarse del frío.