Hallan fallecido a un hombre en Genovés

VALÈNCIA, 2 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 59 años, cuya desaparición había sido denunciada a primera hora de la mañana, ha sido hallado muerto en la localidad valenciana de Genovés.

El Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU) explica que sobre las 14.00 horas se ha recibido un aviso para prestar asistencia a un hombre de 59 años que se encontraba desaparecido desde primera hora de la mañana.

Hasta el lugar se ha desplazado un médico del Centro de Salud de Xàtiva, que ha certificado el fallecimiento del hombre tras ser localizado a las 17:04 horas.

Desde el Consorcio de Bomberos apuntan que, tras denunciarse la desaparición de este vecino en una zona rural, se había movilizado un dispositivo que, finalmente, se ha desactivado.