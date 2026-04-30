Hallan en el mar de Alicante tres cadáveres que podrían ser migrantes, uno presuntamente menor, fallecidos en naufragios

Archivo - Agente de la Guardia Civil junto a un vehículo del instituto armado - GUARDIA CIVIL - Archivo

ALICANTE, 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil investiga el hallazgo de tres cadáveres en las últimas horas en el mar, en el entorno de la costa de Alicante, que podrían ser de personas migrantes fallecidas en naufragios de alguna embarcación. Al parecer, se trata de dos adultos --un hombre y una mujer-- y de otro varón presuntamente menor de edad, según fuentes del instituto armado consultadas por Europa Press.

Las mismas fuentes han precisado que los cuerpos sin vida se encuentran sin identificar. También han explicado que, por ahora, no es posible determinar cuánto tiempo llevaba cada uno en el mar. Los tres han sido recuperados y trasladados al Instituto de Medicina Legal de Alicante para su análisis.

El instituto armado ha detallado que este miércoles se encontró el cadáver del hombre mayor de edad en El Campello. Por su parte, este jueves han sido hallados por la mañana el del varón presuntamente menor, en la zona de Cabo de la Huerta, y, el de la mujer adulta, a mediodía, en un lugar próximo a la isla de Tabarca.

La Policía Judicial de la Guardia Civil se encuentra investigando el hallazgo para averiguar las circunstancias de los hechos, según han trasladado las mismas fuentes.