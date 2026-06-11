Hallan la mitad de un cuerpo humano en avanzado estado de descomposición en El Saler

Agente de la Guardia Civil de Valencia en tareas de investigación
Agente de la Guardia Civil de Valencia en tareas de investigación - OPC
Europa Press C. Valenciana
Publicado: jueves, 11 junio 2026 9:36
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VALÈNCIA 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

La mitad inferior de un cuerpo humano en avanzado estado de descomposición ha sido hallado este miércoles en la orilla de la playa de El Saler, en Valencia, según han confirmado a Europa Press fuentes de la investigación.

El '112' recibió ayer un aviso por la aparición de este cuerpo sin vida y hasta la zona indicada se trasladaron diferentes efectivos de Policía y de Guardia Civil, según ha avanzado hoy Las Provincias.

La Guardia Civil se hizo cargo de la investigación y está centrada en averiguar la identidad de la persona a la que pertenece el cuerpo, así como las causas de su fallecimiento.

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