Hallan la mitad de un cuerpo humano en avanzado estado de descomposición en El Saler

Agente de la Guardia Civil de Valencia en tareas de investigación - OPC

VALÈNCIA 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

La mitad inferior de un cuerpo humano en avanzado estado de descomposición ha sido hallado este miércoles en la orilla de la playa de El Saler, en Valencia, según han confirmado a Europa Press fuentes de la investigación.

El '112' recibió ayer un aviso por la aparición de este cuerpo sin vida y hasta la zona indicada se trasladaron diferentes efectivos de Policía y de Guardia Civil, según ha avanzado hoy Las Provincias.

La Guardia Civil se hizo cargo de la investigación y está centrada en averiguar la identidad de la persona a la que pertenece el cuerpo, así como las causas de su fallecimiento.