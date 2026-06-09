Hallan en una playa de Torrevieja un cadáver que podría ser de una persona migrante que naufragó de una patera

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ALICANTE, 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

El cadáver de un hombre que podría ser el de una persona migrante que naufragó de una patera --extremo que aún se está investigando-- ha sido hallado en avanzado estado de descomposición en la playa de La Sal, en la zona de La Mata, que pertenece a Torrevieja (Alicante).

Fuentes de la Guardia Civil han detallado que el cuerpo sin vida fue localizado este lunes, aunque por ahora no está identificado y está pendiente practicarle la autopsia, mientras el Equipo de Policía Judicial continúa con las pesquisas.

Los investigadores 'a priori' no han observado violencia en el cadáver y una de las líneas de investigación es que el hombre pudiera proceder de alguna embarcación de traslado de personas migrantes irregulares que haya podido naufragar, según ha apuntado el instituto armado.