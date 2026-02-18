Hallan en la Rambla Salada de Albatera el cuerpo sin vida de un senderista desaparecido - GUARDIA CIVIL

ALICANTE, 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil de Alicante, la Policía Local de Albatera y los Bomberos de Elche han rescatado este martes el cuerpo sin vida de un senderista cuya desaparición había sido denunciada por su mujer ante el instituto armado en Crevillent.

Al parecer, el hombre, de 71 años y senderista habitual, salió en su vehículo desde la localidad de Crevillent el pasado lunes hacia las 11.00 horas de la mañana con la intención de realizar una ruta en las inmediaciones.

Al ver que no regresaba, su mujer denunció los hechos ante la Guardia Civil de Crevillent, que, tan pronto como tuvo conocimiento de los hechos, inició la búsqueda y facilitó los datos del desaparecido al resto de cuerpos de seguridad de las localidades adyacentes.

El vehículo del desaparecido fue hallado estacionado en un camino en las inmediaciones de la Sierra de Albatera en la mañana de este martes, según ha informado la Benemérita en un comunicado.

El dispositivo de búsqueda lo conformaron agentes de la Guardia Civil de los Puestos Principales de Crevillent y de Dolores, el dron de la Unidad de Seguridad Ciudadana de la Comandancia, el Grupo de Especialistas en Rescate en Montaña de la Zona de Valencia, la Policía Local de Albatera y los Bomberos de Elche.

La actuación se centró en la Rambla Salada, en una ruta de senderismo situada en un paraje natural entre Albatera y Orihuela, donde a media tarde fue localizado el cuerpo sin vida del hombre, que yacía en una zona escarpada de difícil acceso.

De momento, se investigan las circunstancias en las que ocurrieron los hechos, si bien el cuerpo no presenta signos de violencia y se presume una muerte accidental.