Hallan los restos de una casa medieval con destacados elementos ornamentales en la calle Cabillers de València - ARQUIVOLTA PATRIMONI I SOCIETAT

VALÈNCIA, 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los trabajos de excavación para la construcción de una finca de viviendas en la calle Cabillers de València han sacado a la luz los restos de una casa de época medieval --con una datación probable entre los siglos XIII y XIV-- de gran relevancia, ya que, además de parte de la estructura, contienen frescos y fragmentos de la ornamentación muy bien conservados.

El hallazgo, adelantado por la Ser, lo ha llevado a cabo la empresa Arquivolta Patrimoni i Societat, cuya portavoz, Trini Martínez i Rubio, explica a Europa Press que se trata de restos importantes para comprender el tránsito del entramado propio del dominio andalusí al cristiano.

Además de partes de habitaciones periféricas de la antigua casa, la especialista subraya la belleza y buen estado de conservación de los elementos de adorno localizados en lo que sería el patio interior, con frescos, cenefas y azulejos de color.

A falta de un estudio pormenorizado de los materiales, los expertos estiman la datación de esta vivienda, ubicada en una zona cercana a la Catedral y la plaza de la Reina, entre los siglos XIII y XIV.

La empresa ha puesto toda la información a disposición de las instituciones y cuenta con la colaboración tanto del Ayuntamiento de València como de la Generalitat. En estos momentos, una restauradora ha procedido ya a la consolidación y protección de los vestigios y se estudia con la promotora una redefinición del proyecto de edificación.

Es cierto que València es una ciudad arqueológicamente rica y las excavaciones previas al inicio de construcciones suelen arrojar descubrimientos patrimoniales. No obstante, puntualiza Trini Martínez, "no siempre tienes la suerte de encontrarte con restos de esta magnitud".